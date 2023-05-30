Венгрия будет лидером Совета Европы в 2024. Германия: плохая идея

Власти Германии публично выразили опасения, что Венгрия не сможет быть достойным лидером Совета Европы в 2024 году. Это одно из самых жестких высказываний в отношении нынешних отношений Венгрии с Евросоюзом, отмечает Politico.

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Ожидается, что Венгрия во второй половине 2024 года станет страной-председателем Совета Европы, что даст ей инструменты для формирования политической повестки Евросоюза. Politico пишет, что такую перспективу ряд европейских политических сил прямо называют неуместной в связи с тем, что правительство премьера Виктора Орбана регулярно действует во внешней политике вопреки мнению большинства стран ЕС и допускает "отступления от принципов демократии" внутри страны.

Министр Германии по делам Европы Анна Люрманн заявила журналистам после министерского совещания представителей ЕС, что "есть сомнения относительно того, насколько успешно Венгрия сможет председательствовать в Совете". При этом Люрманн напомнила об обвинениях в адрес правительства Венгрии, что оно пренебрегает принципом верховенства права и занимает неопределенную позицию в отношении поддержки Украины в ее борьбе против российского вторжения.

Издание отмечает, что пока тема блокирования предстоящего председательства Венгрии в Совете Европы было основном "теоретическими рассуждениями", однако по мере появления таких высказываний она может выйти в реальную повестку.

В парламенте ЕС завтра будет обсуждаться резолюция с призывом (хотя и без конкретики) к законодателям принять "соответствующие меры" в отношении Венгрии. При этом крупнейшая в парламенте правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), настаивает именно на конкретных действиях.

По мнению Петри Сарвамаа, представителя ЕНП по бюджетному контролю и вопросам верховенства права, "в эти беспрецедентные времена крайне важно, чтобы Совет возглавляла страна, которая способна поддерживать тесное сотрудничество между государствами-членами в принятии решений, особенно по таким вопросам, как санкции против России или поддержка Украины".

Председательство в Совете Европы ротируется между странами ЕС каждые полгода и дает занимающему этот пост государству возможность формировать повестку дня и приоритеты на соответсвующий период, председательствовать на заседаниях и координировать работу ЕС в области политики.

15 мая 2023 года Венгрия заблокировала транш на 500 млн евро на оружие для Украины.

17 мая глава МИД Венгрии заявил, что Украина не получит помощи ЕС, пока не снимет санкции с венгерского OTP Bank.

23 мая министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что "разочарован" решением Венгрии блокировать увеличение специального фонда, из которого странам ЕС возмещается поставка военной помощи для Украины.

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