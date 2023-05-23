UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Министр обороны Германии "разочарован" Венгрией из-за блокирования помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 21:45
Министр обороны Германии
Борис Писториус (Фото: EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что "разочарован" решением Венгрии блокировать увеличение специального фонда, из которого странам ЕС возмещается поставка военной помощи для Украины. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на слова министра.

"Я действительно разочарован этим. Это не принцип европейской солидарности, который я считаю правильным", – сказал Писториус.

Об этом он сообщил во время встречи министров обороны стран-членов ЕС в Брюсселе.

Писториус отметил, что блокирование решения препятствует возмещению расходов на военную помощь Украине государствам-членам ЕС. Он назвал это решение Венгрии "неудачным шагом".

Издание отмечает, что накануне Венгрия заблокировала решение министров иностранных дел ЕС увеличить Европейский фонд мира до 3,5 млрд евро.

  • 15 мая 2023 года Венгрия заблокировала транш на 500 млн евро на оружие для Украины.
  • 17 мая глава МИД Венгрии заявил, что Украина не получит помощи ЕС, пока не снимет санкции с венгерского OTP Bank.

Читайте также: Орбан говорит, что Украина "не может выиграть войну". У Кулебы отреагировали

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаевросоюзВенгриявоенная помощьборис писториус
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 