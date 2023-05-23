Министр обороны Германии "разочарован" Венгрией из-за блокирования помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что "разочарован" решением Венгрии блокировать увеличение специального фонда, из которого странам ЕС возмещается поставка военной помощи для Украины. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на слова министра.

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"Я действительно разочарован этим. Это не принцип европейской солидарности, который я считаю правильным", – сказал Писториус.

Об этом он сообщил во время встречи министров обороны стран-членов ЕС в Брюсселе.

Писториус отметил, что блокирование решения препятствует возмещению расходов на военную помощь Украине государствам-членам ЕС. Он назвал это решение Венгрии "неудачным шагом".

Издание отмечает, что накануне Венгрия заблокировала решение министров иностранных дел ЕС увеличить Европейский фонд мира до 3,5 млрд евро.

15 мая 2023 года Венгрия заблокировала транш на 500 млн евро на оружие для Украины.

17 мая глава МИД Венгрии заявил, что Украина не получит помощи ЕС, пока не снимет санкции с венгерского OTP Bank.

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