Міністр оборони Німеччини "розчарований" Угорщиною через блокування допомоги Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що "розчарований" рішенням Угорщини блокувати збільшення спеціального фонду, з якого країнам ЄС відшкодовується постачання військової допомоги для України. Про це повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на слова міністра.

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"Я справді розчарований цим. Це не принцип європейської солідарності, який я вважаю правильним", – сказав Пісторіус.

Про це він повідомив під час зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Брюселі.

Пісторіус зазначив, що блокування рішення перешкоджає відшкодуванню витрат на військову допомогу Україні державам-членам ЄС. Він назвав це рішення Угорщини "невдалим кроком".

Видання зауважує, що напередодні Угорщина заблокувала рішення міністрів закордонних справ ЄС збільшити Європейський фонд миру до 3,5 млрд євро.

15 травня 2023 року Угорщина заблокувала транш на 500 млн євро на зброю для України.

17 травня глава МЗС Угорщини заявив, що Україна не отримає допомоги ЄС, доки не зніме санкції з угорського OTP Bank.

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