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Міністр оборони Німеччини "розчарований" Угорщиною через блокування допомоги Україні

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 21:45
Міністр оборони Німеччини
Борис Пісторіус (Фото: EPA)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що "розчарований" рішенням Угорщини блокувати збільшення спеціального фонду, з якого країнам ЄС відшкодовується постачання військової допомоги для України. Про це повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на слова міністра.

"Я справді розчарований цим. Це не принцип європейської солідарності, який я вважаю правильним", – сказав Пісторіус.

Про це він повідомив під час зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Брюселі.

Пісторіус зазначив, що блокування рішення перешкоджає відшкодуванню витрат на військову допомогу Україні державам-членам ЄС. Він назвав це рішення Угорщини "невдалим кроком".

Видання зауважує, що напередодні Угорщина заблокувала рішення міністрів закордонних справ ЄС збільшити Європейський фонд миру до 3,5 млрд євро. 

  • 15 травня 2023 року Угорщина заблокувала транш на 500 млн євро на зброю для України.
  • 17 травня глава МЗС Угорщини заявив, що Україна не отримає допомоги ЄС, доки не зніме санкції з угорського OTP Bank.

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Артем Джеріпа
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