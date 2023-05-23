Міністр оборони Німеччини "розчарований" Угорщиною через блокування допомоги Україні
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що "розчарований" рішенням Угорщини блокувати збільшення спеціального фонду, з якого країнам ЄС відшкодовується постачання військової допомоги для України. Про це повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на слова міністра.
"Я справді розчарований цим. Це не принцип європейської солідарності, який я вважаю правильним", – сказав Пісторіус.
Про це він повідомив під час зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Брюселі.
Пісторіус зазначив, що блокування рішення перешкоджає відшкодуванню витрат на військову допомогу Україні державам-членам ЄС. Він назвав це рішення Угорщини "невдалим кроком".
Видання зауважує, що напередодні Угорщина заблокувала рішення міністрів закордонних справ ЄС збільшити Європейський фонд миру до 3,5 млрд євро.
- 15 травня 2023 року Угорщина заблокувала транш на 500 млн євро на зброю для України.
- 17 травня глава МЗС Угорщини заявив, що Україна не отримає допомоги ЄС, доки не зніме санкції з угорського OTP Bank.
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