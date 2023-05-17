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Венгрия заявила, что Украина не получит помощи ЕС, пока не снимет санкции с OTP Bank

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 16:58
Венгрия заявила, что Украина не получит помощи ЕС, пока не снимет санкции с OTP Bank - Фото
Петер Сийярто (Фото - EPA)

Венгрия намерена блокировать следующие транши военной поддержки ЕС для Украины и любой новый пакет санкций ЕС в отношении России, пока OTP Bank не будет исключен из украинского списка спонсоров войны. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает The Guardian.

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Заявление Сийярто последовало после того, как 15 мая Венгрия неожиданно заблокировала выделение очередного транша военной помощи для Украины на сумму 500 млн евро.

Ранее в Будапеште пояснили это действие тем, что из-за помощи Украине якобы страдают "интересы ЕС в других областях". Ситуация с OTP Bank при этом не упоминалась.  

4 мая украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Решение было принято из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в России и фактическое признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". 

5 мая OTP Bank Украина опубликовал заявление, в котором называет неправдивой информацию о деятельности OTP Group в России.

  • 26 января 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора".
  • 24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но это может привести к ядерной войне.
  • 31 марта Орбан заявил, что лидеры стран Евросоюза якобы могут отправить какие-то "миротворческие силы" в Украину.
Сергей Бережной
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OTP BankВенгрияультиматумПетер Сийяртовоенная помощь
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