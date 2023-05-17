Венгрия заявила, что Украина не получит помощи ЕС, пока не снимет санкции с OTP Bank
Венгрия намерена блокировать следующие транши военной поддержки ЕС для Украины и любой новый пакет санкций ЕС в отношении России, пока OTP Bank не будет исключен из украинского списка спонсоров войны. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает The Guardian.
Заявление Сийярто последовало после того, как 15 мая Венгрия неожиданно заблокировала выделение очередного транша военной помощи для Украины на сумму 500 млн евро.
Ранее в Будапеште пояснили это действие тем, что из-за помощи Украине якобы страдают "интересы ЕС в других областях". Ситуация с OTP Bank при этом не упоминалась.
4 мая украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Решение было принято из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в России и фактическое признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
5 мая OTP Bank Украина опубликовал заявление, в котором называет неправдивой информацию о деятельности OTP Group в России.
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