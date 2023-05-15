Венгрия заблокировала транш на 500 млн евро на оружие для Украины – ANSA

Венгрия заблокировала выплату восьмого транша средств Европейского фонда мира (EPF) на оружие для Украины. Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA со ссылкой на собственный источник.

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Отмечается, что транш составляет 500 млн евро и должен быть выплачен 22 мая.

Венгрия якобы требовала "гарантий", что EPF будет сохранять свой "глобальный" горизонт в будущем, а не использоваться только для вооружения Украины, пишет издание.

Обычно фонд возмещает 50% государствам-членам, которые пожертвовали Украине вооружение, однако фиксированного стандарта возмещений нет.

4 мая 2023 года президент Венгрии Орбан назвал революции в Украине "частью прогрессивного заговора".

5 мая МИД Венгрии обвинил посла Соединенных Штатов в распространении "пропаганды войны".

14 мая Венгрия поддержала мирный план Китая по войне России против Украины: отправила в КНР главу министерства иностранных дел.

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