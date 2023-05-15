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Венгрия заблокировала транш на 500 млн евро на оружие для Украины – ANSA

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 21:28
Венгрия заблокировала транш на 500 млн евро на оружие для Украины – ANSA - Фото
Виктор Орбан (фото: EPA)

Венгрия заблокировала выплату восьмого транша средств Европейского фонда мира (EPF) на оружие для Украины. Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что транш составляет 500 млн евро и должен быть выплачен 22 мая.

Венгрия якобы требовала "гарантий", что EPF будет сохранять свой "глобальный" горизонт в будущем, а не использоваться только для вооружения Украины, пишет издание.

Обычно фонд возмещает 50% государствам-членам, которые пожертвовали Украине вооружение, однако фиксированного стандарта возмещений нет.

  • 4 мая 2023 года президент Венгрии Орбан назвал революции в Украине "частью прогрессивного заговора".
  • 5 мая МИД Венгрии обвинил посла Соединенных Штатов в распространении "пропаганды войны".
  • 14 мая Венгрия поддержала мирный план Китая по войне России против Украины: отправила в КНР главу министерства иностранных дел.

Читайте также: Орбан сравнил Евросоюз с идеями Гитлера. МИД Чехии: "Никто не заставляет венгров быть здесь"

Артём Джерипа
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