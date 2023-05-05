МИД Венгрии обвинил посла Соединенных Штатов в распространении "пропаганды войны"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил посла США Дэвида Прессмана в "распространении военной пропаганды" и заявил, что США пытаются подтолкнуть Венгрию к "лагерю войны". Об этом сообщил международный спикер кабинета министров Венгрии Золтан Ковач.

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Отмечается, что Сийярто раскритиковал предварительные заявления посла Соединенных Штатов о войне России против Украины.

По мнению Сийярто, Венгрия относится к "мировому большинству, выступающему за мир".

"Деятельность посла показывает, что он является экспертом по пропаганде войны, чего Венгрия не хочет. Зато Венгрия хочет мира, и страна и дальше будет сосредотачиваться на этом вопросе, отмечая, что только мир может спасти жизни", – говорится в сообщении.

Посол США Прессман косвенно критиковал позицию венгерских властей насчет российско-украинской войны. Он назвал призывы Будапешта к прекращению войны "циничными".

"Это цинично призывать к прекращению огня, когда почти 20% не вашей страны оккупировано армией иностранных захватчиков", – сказал он.

25 апреля 2023 года президент Чехии заявил, что существуют веские причины опасаться пророссийской ориентации Венгрии.

4 мая президент Венгрии Орбан назвал революцию в Украине "прогрессивным сговором".

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Артем Джеріпа

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