Посол США в Венгрии: Цинично призывать к миру, когда оккупировано почти 20% другой страны

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман назвал "циничными" призывы к Украине о прекращении огня в условиях оккупации части государства. Об этом он сказал во время панельной дискуссии по венгерско-украинским отношениям, сообщает сайт посольства.

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Прессман сказал, что для политиков цинично призывать к прекращению войны, когда оккупированы территории не их государства.

"Это цинично призывать к прекращению огня, когда почти 20% не вашей страны оккупировано армией иностранных захватчиков. И не заслуживает доверия предположение, что если бы только было прекращение огня, Владимир Путин добросовестно сел бы за стол переговоров и согласился вывести свои войска, а не просто бы перевооружился и возобновил атаку", – сказал он.

Посол отметил, что необходимо быть встревоженными "циничными политическими попытками использовать термин "мир" как оружие".

"Когда мы слышим, как политики выступают за примирение, которое маскируется под мир, давайте будем четки: один человек может достичь мира сегодня. Если Путин прекратит воевать, война закончится. Если Украина перестает воевать, Украине конец", – сказал Прессман.

Он также отметил, что США обеспокоены использованием венгерскими официальными лицами НАТО для решения "двусторонних проблем" между Венгрией и Украиной. В частности, по комиссии Украина-НАТО.

В декабре 2022 года президент Венгрии Виктор Орбан заявил, что в войне РФ против Украины необходимо прекращение огня.

24 апреля 2023 года вице-спикер венгерского парламента сказала, что вступление Украины в НАТО якобы "должна одобрить Россия".

В МИД Украины ответили, что безопасность Европы не должна зависеть от прихотей Москвы.

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Артем Джеріпа

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