"Что?!" Орбан отреагировал на слова насчет Украины в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отнесся к словам генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу перспектив Украины в Альянсе. Об этом он написал в своем Twitter.

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Орбан поделился статьей Politico с цитатой генсека Альянса, которую тот озвучил во время визита в Киев 20 апреля.

"Украина по праву должна найти место в евроатлантической семье. И место Украины по праву в НАТО. И мы поможем, с нашей поддержкой мы сделаем это возможным", – сказал Столтенберг.

Венгерский премьер отреагировал на нее с удивлением: "Что?!".

14 апреля 2023 года Орбан назвал Украину "финансово несуществующей".

20 апреля генсек НАТО посетил Киев в преддверии встречи в Рамштайне и контрнаступления.

21 апреля Столтенберг заявил, что все государства-члены Альянса согласны с тем, что Украина станет членом НАТО.

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Артем Джеріпа

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