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"Что?!" Орбан отреагировал на слова насчет Украины в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 16:00
Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отнесся к словам генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу перспектив Украины в Альянсе. Об этом он написал в своем Twitter.

Орбан поделился статьей Politico с цитатой генсека Альянса, которую тот озвучил во время визита в Киев 20 апреля.
"Украина по праву должна найти место в евроатлантической семье. И место Украины по праву в НАТО. И мы поможем, с нашей поддержкой мы сделаем это возможным", – сказал Столтенберг.
Венгерский премьер отреагировал на нее с удивлением: "Что?!".
Скриншот з Twitter
  • 14 апреля 2023 года Орбан назвал Украину "финансово несуществующей".
  • 20 апреля генсек НАТО посетил Киев в преддверии встречи в Рамштайне и контрнаступления.
  • 21 апреля Столтенберг заявил, что все государства-члены Альянса согласны с тем, что Украина станет членом НАТО.

Читайте также: Орбан раздражает союзников, он создает риск сепарации Венгрии от Европы — Резников

Артем Джеріпа
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