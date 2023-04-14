Орбан назвал Украину "финансово несуществующей". В МИД ответили: Венгрия сама на дотациях
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный заявлениями в пользу страны-террориста России, назвал Украину "финансово несуществующим" государством. Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко на своей странице в Facebook в ответ на это заявил, что Венгрия сама получает дотации от Евросоюза.
14 апреля 2023 года Орбан заявил, что Украина не способна финансировать свои потребности, а война якобы продолжается только за счет средств партнеров.
Такое заявление венгерского премьера сразу похвалил заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал его слова "смелыми для европейского политика".
Николенко в свою очередь призвал Орбана быть благодарным украинцам за то, что те, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами.
Он также заявил, что заявление премьера Венгрии цинично, поскольку Будапешт регулярно получает финансовую помощь от Брюсселя.
"Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, когда сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского Союза для поддержания своей экономической стабильности", – написал он.
- 26 января 2023 года глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора ", а один из командиров в ВСУ, украинский венгр, написал Орбану послание.
- 24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но может привести к ядерной войне.
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