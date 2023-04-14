UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Орбан назвал Украину "финансово несуществующей". В МИД ответили: Венгрия сама на дотациях

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 14:53
Орбан назвал Украину
Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный заявлениями в пользу страны-террориста России, назвал Украину "финансово несуществующим" государством. Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко на своей странице в Facebook в ответ на это заявил, что Венгрия сама получает дотации от Евросоюза.

14 апреля 2023 года Орбан заявил, что Украина не способна финансировать свои потребности, а война якобы продолжается только за счет средств партнеров.

Такое заявление венгерского премьера сразу похвалил заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал его слова "смелыми для европейского политика".

Николенко в свою очередь призвал Орбана быть благодарным украинцам за то, что те, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами.

Он также заявил, что заявление премьера Венгрии цинично, поскольку Будапешт регулярно получает финансовую помощь от Брюсселя.

"Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, когда сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского Союза для поддержания своей экономической стабильности", – написал он.

  • 26 января 2023 года глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора ", а один из командиров в ВСУ, украинский венгр, написал Орбану послание.
  • 24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но может привести к ядерной войне.

Читайте также: Орбан пугает электорат "миротворцами из Европы" для Украины. Никаких таких планов у ЕС нет

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война геополитика Венгрия Дмитрий Медведев виктор орбан олег николенко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 