Орбан: РФ не может победить Украину, но нельзя загонять ее в угол – будет ядерная война
24.02.2023, 14:32
Виктор Орбан (Фото - mediaklikk.hu)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Россия не может победить в войне, потому что Украину поддерживает весь западный мир, однако предостерегает от того, чтобы "загонять в угол" Москву, потому что это может привести к ядерной войне. Об этом Орбан написал в Twitter.
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"Россия не может выиграть, потому что весь западный мир выстроился за Украину. В то же время Россия – ядерное государство, и ядерное государство нельзя загонять в угол, потому что они могут спровоцировать ядерную войну. Нам нужно прекращение огня и мирные переговоры. Чем быстрее, тем лучше", – написал Орбан.
- В ноябре Орбан спровоцировал скандал – надел шарф с картой "большой Венгрии", в которую входят территории Украины, Румынии, Словакии и ряда стран ЕС. Украина потребовала извинений.
- В конце января Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора", а один из командиров в ВСУ, украинский венгр, написал Орбану послание.
- Также он заявлял, что Украина может воевать, пока США поддерживают ее.
- Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер назвал Орбана "карпатским коллаборационистом" диктатора Владимира Путина.
- 18 февраля президент Владимир Зеленский пригласил Орбана посетить Украину.
- Вчера, 23 февраля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его министерство готовит визит Орбана в Украину.
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