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Орбан: РФ не может победить Украину, но нельзя загонять ее в угол – будет ядерная война

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 14:32
Орбан: РФ не может победить Украину, но нельзя загонять ее в угол – будет ядерная война - Фото
Виктор Орбан (Фото - mediaklikk.hu)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Россия не может победить в войне, потому что Украину поддерживает весь западный мир, однако предостерегает от того, чтобы "загонять в угол" Москву, потому что это может привести к ядерной войне. Об этом Орбан написал в Twitter.

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"Россия не может выиграть, потому что весь западный мир выстроился за Украину. В то же время Россия – ядерное государство, и ядерное государство нельзя загонять в угол, потому что они могут спровоцировать ядерную войну. Нам нужно прекращение огня и мирные переговоры. Чем быстрее, тем лучше", – написал Орбан.

  • Вчера, 23 февраля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его министерство готовит визит Орбана в Украину.
Вадим Ребрина
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война ядерное оружие виктор орбан
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