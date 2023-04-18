UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Орбан раздражает союзников, он создает риск сепарации Венгрии от Европы — Резников

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 10:11
Орбан раздражает союзников, он создает риск сепарации Венгрии от Европы — Резников - Фото
Виктор Орбан (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не может не раздражать союзников из-за своей позиции по войне РФ против Украины. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, правительство Венгрии создает риски сепарации страны от европейского сообщества своей политикой. 

Он отметил, что когда Будапешт лишили общеевропейского финансирования, Венгрия сказала "ой, мы не это имели в виду". 

"Я думаю, что это не может не раздражать партнеров", — сказал Резников.

Недавно Орбан, известный заявлениями в пользу страны-террориста России, назвал Украину "финансово несуществующим" государством.

  • 26 января 2023 года глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора".
  • Один из командиров в ВСУ, украинский венгр, написал Орбану послание.
  • 24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но может привести к ядерной войне.

Читайте также: Орбан пугает электорат "миротворцами из Европы" для Украины. Никаких таких планов у ЕС нет

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников война Венгрия виктор орбан военная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 