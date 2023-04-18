Орбан раздражает союзников, он создает риск сепарации Венгрии от Европы — Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не может не раздражать союзников из-за своей позиции по войне РФ против Украины. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, правительство Венгрии создает риски сепарации страны от европейского сообщества своей политикой.

Он отметил, что когда Будапешт лишили общеевропейского финансирования, Венгрия сказала "ой, мы не это имели в виду".

"Я думаю, что это не может не раздражать партнеров", — сказал Резников.

Недавно Орбан, известный заявлениями в пользу страны-террориста России, назвал Украину "финансово несуществующим" государством.

26 января 2023 года глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора".

Один из командиров в ВСУ, украинский венгр, написал Орбану послание.

24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но может привести к ядерной войне.

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Дмитро Гриниченко

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