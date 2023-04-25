Президент Чехии про Орбана: Есть веские причины опасаться пророссийской ориентации Венгрии

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у него есть ряд причин опасаться пророссийской ориентации Венгрии. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.

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По его словам, у него есть ряд веских причин опасаться пророссийской ориентации нынешнего руководства Венгрии, правительство которой возглавляет премьер-министр Виктор Орбан.

Также он прокомментировал антиправительственные протесты в Чехии, заявив, что митингующих не стоит смешивать в кучу, а политикам стоит прилагать больше усилий для разъяснения своих действий.

"Часть из них, вероятно, вдохновлена пророссийскими элементами. Но многие из них просто недовольны тем, как правительство сообщает о различных мерах в социальной и экономической сферах", — сказал Павел.

Недавно Орбан, известный заявлениями в пользу страны-террориста России, назвал Украину "финансово несуществующим" государством.

26 января 2023 года глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора".

Один из командиров в ВСУ, украинский венгр, написал Орбану послание.

24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но может привести к ядерной войне.

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Дмитро Гриниченко

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