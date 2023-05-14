Венгрия поддержала "мирный план" Китая и отправила главу МИД в Пекин для его обсуждения
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 15 мая проведет в Пекине переговоры по так называемому "мирному плану" Китая. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
Глава МИД Венгрии отправился в Китай для переговоров, на которых "сосредоточит внимание на таких важных вопросах, как украинско-российская война и экономическое сотрудничество между Европой и Китаем", – написал Ковач.
Сийярто "выразил поддержку мирному плану Китая и подчеркнул необходимость прекращения войны".
В ходе визита глава МИД Венгрии планирует встретиться с членом Госсовета Китая Ван И, который отвечает за дипломатическое направление, и министром иностранных дел Цинь Ганом.
24 февраля МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов, однако там были только общие фразы и призывы к переговорам.
- 26 апреля президент Владимир Зеленский и глава Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Зеленский объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: зто продлевает войну.
- 5 мая Сийярто обвинил посла США Дэвида Прессмана в "распространении военной пропаганды" и заявил, что США пытаются подтолкнуть Венгрию к "лагерю войны".
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