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Венгрия поддержала "мирный план" Китая и отправила главу МИД в Пекин для его обсуждения

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14.05.2023, 16:13
Венгрия поддержала
Петер Сийярто (Фото - Twitter Zoltan Kovacs)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 15 мая проведет в Пекине переговоры по так называемому "мирному плану" Китая. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. 

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Глава МИД Венгрии отправился в Китай для переговоров, на которых "сосредоточит внимание на таких важных вопросах, как украинско-российская война и экономическое сотрудничество между Европой и Китаем", – написал Ковач.

Сийярто "выразил поддержку мирному плану Китая и подчеркнул необходимость прекращения войны".

В ходе визита глава МИД Венгрии планирует встретиться с членом Госсовета Китая Ван И, который отвечает за дипломатическое направление, и министром иностранных дел Цинь Ганом.

24 февраля МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов, однако там были только общие фразы и призывы к переговорам.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
Сергей Бережной
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КитайпереговорыВенгрияПетер Сийяртомирный планзолтан ковач
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