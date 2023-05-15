Орбан сравнил ЕС с планами Гитлера. МИД Чехии: "Никто не заставляет венгров быть тут"
15.05.2023, 14:20
Виктор Орбан (Фото: ЕРА)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил евроинтеграцию с планами фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера по европейскому единству. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский и чешская еврокомиссар Вера Юрова подвергли критике его слова, передает Euractiv.
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"Византийцы, Карл Великий, Бисмарк, Наполеон и Гитлер – все они, пусть и в рамках разных принципов, мечтали о европейском единстве, и впоследствии обращались к идее "еще более тесного союза", – заявил Орбан.
Липавский в ответ отметил, что венгров "никто не заставляет быть частью сообщества (ЕС. – Ред.), если они испытывают дискомфорт".
Еврокомиссар Юрова заявила, что после каждого такого заявления премьера Венгрии, страдает репутация страны.
Она добавила, что у нее есть "давние сомнения в демократичности Венгрии", однако с некоторыми венгерскими дипломатами, по ее мнению, еще можно вести переговоры по вопросам, требующим единогласного голосования на уровне ЕС.
- 26 января 2023 года глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора".
- 24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но это может привести к ядерной войне.
- 31 марта Орбан заявил, что лидеры стран Евросоюза якобы могут отправить какие-то "миротворческие силы" в Украину.
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