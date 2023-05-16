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Венгрия пояснила, почему заблокировала выделение 500 млн евро на помощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 23:31
Венгрия пояснила, почему заблокировала выделение 500 млн евро на помощь Украине - Фото
Виктор Орбан (Фото - EPA)

Венгрия подтвердила, что действительно заблокировала выделение очередного транша военной помощи Украине из Европейского фонда мира, и пояснила это тем, что из-за помощи Украине якобы страдают "интересы ЕС в других областях". Такой ответ пресс-служба правительства Венгрии дала на запрос Reuters.

В официальном письме пресс-службы, которое цитирует агентсво, сказано, что "Венгрия не может согласиться с тем, что Евросоюз наряду с другими существующими инструментами использует Европейский фонд мира исключительно в отношении Украины, поскольку это не позволяет направлять достаточные средства на продвижение интересов ЕС в других сферах".

15 мая сообщалось, что Венгрия неожиданно заблокировала выделение очередного транша военной помощи для Украины на сумму 500 млн евро. 

  • 26 января 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора".
  • 24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но это может привести к ядерной войне.
  • 31 марта Орбан заявил, что лидеры стран Евросоюза якобы могут отправить какие-то "миротворческие силы" в Украину.

Сергей Бережной
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евросоюзВенгриявоенная помощьЕвропейский фонд мира
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