Угорщина буде лідером Ради Європи у 2024 році. Німеччина: погана ідея

Влада Німеччини публічно висловила побоювання, що Угорщина не зможе бути гідним лідером Ради Європи у 2024 році. Це одне з найжорсткіших висловлювань щодо нинішніх відносин Угорщини з Євросоюзом, зазначає Politico.

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Очікується, що Угорщина у другій половині 2024 року стане країною-головою Ради Європи, що дасть їй інструменти для формування політичного порядку денного Євросоюзу. Politico пише, що таку перспективу низка європейських політичних сил прямо називають недоречною у зв'язку з тим, що уряд прем'єра Віктора Орбана регулярно діє у зовнішній політиці всупереч думці більшості країн ЄС і допускає "відступи від принципів демократії" всередині країни.

Міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрманн заявила журналістам після міністерської наради представників ЄС: "є сумніви щодо того, наскільки успішно Угорщина зможе головувати в Раді". Водночас Люрманн нагадала про звинувачення на адресу уряду Угорщини, що він зневажає принцип верховенства права і займає невизначену позицію щодо підтримки України в її боротьбі проти російського вторгнення.

Видання зазначає, що поки тема блокування майбутнього головування Угорщини в Раді Європи була здебільшого "теоретичними міркуваннями", однак у міру появи таких висловлювань вона може вийти на реальний порядок денний.

У парламенті ЄС завтра обговорюватиметься резолюція з закликом (хоча і без конкретики) до законодавців вжити "відповідних заходів" щодо Угорщини. При цьому найбільша у парламенті правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) наполягає саме на конкретних діях.

На думку Петри Сарвамаа, представника ЄНП з бюджетного контролю та питань верховенства права, "у ці безпрецедентні часи дуже важливо, щоб Раду очолювала країна, яка здатна підтримувати тісне співробітництво між державами-членами в ухваленні рішень, особливо з таких питань, як санкції проти Росії чи підтримка України".

Головування в Раді Європи ротується між країнами ЄС кожні пів року і дає державі, що займає цю посаду, можливість формувати порядок денний і пріоритети на відповідний період, головувати на засіданнях і координувати роботу ЄС у сфері політики.

15 травня 2023 року Угорщина заблокувала транш на 500 млн євро на зброю для України.

17 травня глава МЗС Угорщини заявив, що Україна не отримає допомоги ЄС, доки не зніме санкції з угорського OTP Bank.

23 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що "розчарований" рішенням Угорщини блокувати збільшення спеціального фонду, з якого країнам ЄС відшкодовується постачання військової допомоги для України.

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