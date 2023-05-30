Угорщина буде лідером Ради Європи у 2024 році. Німеччина: погана ідея
Влада Німеччини публічно висловила побоювання, що Угорщина не зможе бути гідним лідером Ради Європи у 2024 році. Це одне з найжорсткіших висловлювань щодо нинішніх відносин Угорщини з Євросоюзом, зазначає Politico.
Очікується, що Угорщина у другій половині 2024 року стане країною-головою Ради Європи, що дасть їй інструменти для формування політичного порядку денного Євросоюзу. Politico пише, що таку перспективу низка європейських політичних сил прямо називають недоречною у зв'язку з тим, що уряд прем'єра Віктора Орбана регулярно діє у зовнішній політиці всупереч думці більшості країн ЄС і допускає "відступи від принципів демократії" всередині країни.
Міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрманн заявила журналістам після міністерської наради представників ЄС: "є сумніви щодо того, наскільки успішно Угорщина зможе головувати в Раді". Водночас Люрманн нагадала про звинувачення на адресу уряду Угорщини, що він зневажає принцип верховенства права і займає невизначену позицію щодо підтримки України в її боротьбі проти російського вторгнення.
Видання зазначає, що поки тема блокування майбутнього головування Угорщини в Раді Європи була здебільшого "теоретичними міркуваннями", однак у міру появи таких висловлювань вона може вийти на реальний порядок денний.
У парламенті ЄС завтра обговорюватиметься резолюція з закликом (хоча і без конкретики) до законодавців вжити "відповідних заходів" щодо Угорщини. При цьому найбільша у парламенті правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) наполягає саме на конкретних діях.
На думку Петри Сарвамаа, представника ЄНП з бюджетного контролю та питань верховенства права, "у ці безпрецедентні часи дуже важливо, щоб Раду очолювала країна, яка здатна підтримувати тісне співробітництво між державами-членами в ухваленні рішень, особливо з таких питань, як санкції проти Росії чи підтримка України".
Головування в Раді Європи ротується між країнами ЄС кожні пів року і дає державі, що займає цю посаду, можливість формувати порядок денний і пріоритети на відповідний період, головувати на засіданнях і координувати роботу ЄС у сфері політики.
- 15 травня 2023 року Угорщина заблокувала транш на 500 млн євро на зброю для України.
- 17 травня глава МЗС Угорщини заявив, що Україна не отримає допомоги ЄС, доки не зніме санкції з угорського OTP Bank.
- 23 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що "розчарований" рішенням Угорщини блокувати збільшення спеціального фонду, з якого країнам ЄС відшкодовується постачання військової допомоги для України.
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