"Дорогі американські друзі". Туск звернувся до США після оголошення їх нової стратегії

Польський прем'єр зауважив, що Європа є найближчим союзником, а не проблемою Штатів

Дональд Туск (Фото: Radek Pietruszka / EPA)

На тлі нової стратегії національної безпеки США, критичної до європейських партнерів, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав Америці, що вона і Європа мають спільних ворогів. Про це політик написав у соцмережі X.

"Дорогі американські друзі, Європа – ваш найближчий союзник, не ваша проблема", – зауважив він.

Туск наголосив, що у Європи та США є спільні вороги, зауваживши, що "принаймні так було впродовж останніх 80 років".

"Ми маємо дотримуватися цього, це єдина розумна стратегія нашої спільної безпеки. Якщо, звичайно, нічого не змінилося", – підсумував польський прем'єр.

Раніше глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас, у контексті нової стратегії нацбезпеки США, заявила, що Європа недооцінює свою силу, зокрема стосовно Росії.