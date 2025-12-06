"Дорогі американські друзі". Туск звернувся до США після оголошення їх нової стратегії
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
На тлі нової стратегії національної безпеки США, критичної до європейських партнерів, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав Америці, що вона і Європа мають спільних ворогів. Про це політик написав у соцмережі X.
"Дорогі американські друзі, Європа – ваш найближчий союзник, не ваша проблема", – зауважив він.
Туск наголосив, що у Європи та США є спільні вороги, зауваживши, що "принаймні так було впродовж останніх 80 років".
"Ми маємо дотримуватися цього, це єдина розумна стратегія нашої спільної безпеки. Якщо, звичайно, нічого не змінилося", – підсумував польський прем'єр.
Раніше глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас, у контексті нової стратегії нацбезпеки США, заявила, що Європа недооцінює свою силу, зокрема стосовно Росії.
- 5 грудня США опублікували свою оновлену стратегію, у якій найголовнішим інтересом у Європі Вашингтон вважає припинення бойових дій у російсько-українській війні. Водночас РФ у документі не називається агресором.
- У розборі Bloomberg йдеться, що нова стратегія Трампа критикує союзників, а не ворогів США. Зокрема, у ній не згадується про КНДР та Венесуелу.
