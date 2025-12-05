США оновили стратегію нацбезпеки. Найважливішим інтересом у Європі назвали припинення війни

У документі Штати не називають РФ агресором, водночас готові дипломатично сприяти врегулюванню відносин між Росією та Європою

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Сполучені Штати оновили свою стратегію національної безпеки, описавши нові пріоритети на найближчі роки. Найголовнішим інтересом у Європі Вашингтон вважає припинення бойових дій у війні Росії проти України. Відповідний документ оприлюднено на сайті Білого дому.

"Щоб забезпечити, щоб Америка залишалася найсильнішою, найбагатшою, наймогутнішою та найуспішнішою країною світу протягом наступних десятиліть, країні потрібна послідовна, цілеспрямована стратегія взаємодії зі світом", – йдеться в документі.

Зазначається, що американські стратегії з моменту завершення "холодної війни" зазнали невдач. Оновлена ж стратегія визначає метою зовнішньої політики США захист основних національних інтересів.

У документі критикується фінансова допомога світу з боку США, а також те, що союзники переклали "свою оборону на американський народ".

У розділі щодо зовнішньополітичних інтересів йдеться, що США хочуть, аби Західна півкуля залишалася достатньо стабільною та добре керованою, щоб запобігти масовій міграції до своєї країни та перешкодити їй; спільно боротися з наркокартелями та іншими злочинними організаціями; хочуть підтримати союзників у збереженні свободи та безпеки Європи тощо.

У стратегії йдеться, що зовнішня політика президента США Дональда Трампа не ґрунтується на традиційній політичній ідеології. Вона мотивована, перш за все, тим, що працює для Америки, або фразою: "Америка понад усе".

"Президент Трамп використовує нетрадиційну дипломатію, військову міць Америки та економічні важелі, щоб хірургічно загасити вугілля розколу між країнами, що мають ядерну зброю, та насильницькі війни, спричинені багатовіковою ненавистю", – наголошується в документі.

Також там зазначається, що він домовився про мир між Камбоджею та Таїландом, Косово та Сербією, ДРК та Руандою, Пакистаном та Індією, Ізраїлем та Іраном, Єгиптом та Ефіопією, Вірменією та Азербайджаном, і завершив війну в Газі, повернувши всіх живих заручників до їхніх сімей.

У документі окремий розділ присвячено відносинам з Європою. Зазначається, що американські чиновники звикли думати про європейські проблеми з погляду недостатніх військових витрат та економічної стагнації. Але справжні проблеми Європи ще глибші. Континентальна Європа втрачає частку світового ВВП – з 25% у 1990 році до 14% сьогодні.

"Якщо нинішні тенденції збережуться, континент стане невпізнанним через 20 років або менше. Таким чином, далеко не очевидно, чи матимуть певні європейські країни достатньо сильні економіки та армії, щоб залишатися надійними союзниками", – припускають у США.

Також йдеться про послаблення відносин Європи з Росією на тлі її війни проти України. Управління європейськими відносинами з Росією вимагатиме значної дипломатичної участі США, як для відновлення умов стратегічної стабільності на всьому євразійському континенті, так і для зменшення ризику конфлікту між Росією та європейськими державами.

"Найважливіший інтерес Сполучених Штатів – домовитися про якнайшвидше припинення бойових дій в Україні, щоб стабілізувати економіку європейських країн, запобігти ненавмисній ескалації чи розширенню війни та відновити стратегічну стабільність з Росією, а також забезпечити післявоєнне відновлення України, що дозволить їй вижити як життєздатній державі", – наголосили в стратегії.

У документі зазначається, що адміністрація Трампа "опинилась у конфлікті з європейськими чиновниками, які мають нереалістичні очікування щодо війни, що базуються на нестабільних урядах меншості, багато з яких порушують основні принципи демократії, щоб придушити опозицію".

За новою стратегією США також хочуть, щоб НАТО перестало сприйматися як "альянс, що постійно розширюється", а також, щоб Європа взяла на себе відповідальність за забезпечення власної оборони без домінування будь-якої країни.

Щодо Близького Сходу у стратегії йдеться, що цьому регіону щонайменше півстоліття американська зовнішня політика надавала пріоритет. Це пов’язано з тим, що Близький Схід був найважливішим постачальником енергії у світі, головним театром конкуренції наддержав і був сповнений конфліктів, які загрожували перерости у масштабніші війни. Сьогодні як мінімум дві з цих тенденцій втрачено.

Іран – головне джерело нестабільності в регіоні був значно ослаблений діями Ізраїлю та операцією США. Ізраїльсько-палестинський конфлікт залишається складним, але завдяки припиненню вогню та звільненню заручників було досягнуто прогресу до більш постійного миру.

"Оскільки ця адміністрація скасовує або послаблює обмежувальну енергетичну політику, а виробництво енергії в Америці зростає, історична причина Америки зосередитися на Близькому Сході зникне", – йдеться в стратегії.

Згідно з оновленою стратегією, США хочуть запобігти війні в Індо-Тихоокеанському регіоні й пообіцяли посилити й зміцнити свою присутність у західній частині Тихого океану.

"Ми також будемо підтримувати нашу давню декларативну політику щодо Тайваню, що означає, що Сполучені Штати не підтримують жодних односторонніх змін статус-кво в Тайванській протоці", – йдеться в стратегії.

У Африці Штати повинні прагнути партнерства з окремими країнами для пом'якшення конфліктів, сприяння взаємовигідним торгівельним відносинам та переходу від парадигми іноземної допомоги до парадигми інвестицій та зростання, здатної використовувати багаті природні ресурси та прихований економічний потенціал континенту.