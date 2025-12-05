США обновили стратегию нацбезопасности. Важнейшим интересом в Европе назвали прекращение войны

В документе Штаты не называют РФ агрессором, в то же время готовы дипломатически способствовать урегулированию отношений между Россией и Европой

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Соединенные Штаты обновили свою стратегию национальной безопасности, описав новые приоритеты на ближайшие годы. Самым главным интересом в Европе Вашингтон считает прекращение боевых действий в войне России против Украины. Соответствующий документ обнародован на сайте Белого дома.

"Чтобы обеспечить, чтобы Америка оставалась самой сильной, самой богатой, самой могущественной и самой успешной страной мира в течение следующих десятилетий, стране нужна последовательная, целенаправленная стратегия взаимодействия с миром", — говорится в документе.

Отмечается, что американские стратегии с момента завершения "холодной войны" потерпели неудачу. Обновленная же стратегия определяет целью внешней политики США защиту основных национальных интересов.

В документе критикуется финансовая помощь миру со стороны США, а также то, что союзники переложили "свою оборону на американский народ".

В разделе о внешнеполитических интересах говорится, что США хотят, чтобы Западное полушарие оставалось достаточно стабильным и хорошо управляемым, чтобы предотвратить массовую миграцию в свою страну и помешать ей; совместно бороться с наркокартелями и другими преступными организациями; хотят поддержать союзников в сохранении свободы и безопасности Европы и тому подобное.

В стратегии говорится, что внешняя политика президента США Дональда Трампа не основывается на традиционной политической идеологии. Она мотивирована, прежде всего, тем, что работает для Америки, или фразой: "Америка превыше всего".

"Президент Трамп использует нетрадиционную дипломатию, военную мощь Америки и экономические рычаги, чтобы хирургически потушить угли раскола между странами, имеющими ядерное оружие, и насильственные войны, вызванные многовековой ненавистью", — отмечается в документе.

Также там отмечается, что он договорился о мире между Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, ДРК и Руандой, Пакистаном и Индией, Израилем и Ираном, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, и завершил войну в Газе, вернув всех живых заложников к их семьям.

В документе отдельный раздел посвящен отношениям с Европой. Отмечается, что американские чиновники привыкли думать о европейских проблемах с точки зрения недостаточных военных расходов и экономической стагнации. Но настоящие проблемы Европы еще глубже. Континентальная Европа теряет долю мирового ВВП – с 25% в 1990 году до 14% сегодня.

"Если нынешние тенденции сохранятся, континент станет неузнаваемым через 20 лет или меньше. Таким образом, далеко не очевидно, будут ли определенные европейские страны иметь достаточно сильные экономики и армии, чтобы оставаться надежными союзниками", — предполагают в США.

Также речь идет об ослаблении отношений Европы с Россией на фоне ее войны против Украины. Управление европейскими отношениями с Россией потребует значительного дипломатического участия США, как для восстановления условий стратегической стабильности на всем евразийском континенте, так и для уменьшения риска конфликта между Россией и европейскими государствами.

"Важнейший интерес Соединенных Штатов – договориться о скорейшем прекращении боевых действий в Украине, чтобы стабилизировать экономику европейских стран, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны и восстановить стратегическую стабильность с Россией, а также обеспечить послевоенное восстановление Украины, что позволит ей выжить как жизнеспособному государству", — отметили в стратегии.

В документе отмечается, что администрация Трампа "оказалась в конфликте с европейскими чиновниками, которые имеют нереалистичные ожидания относительно войны, основанные на нестабильных правительствах меньшинства, многие из которых нарушают основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию".

По новой стратегии США также хотят, чтобы НАТО перестало восприниматься как "постоянно расширяющийся альянс", а также, чтобы Европа взяла на себя ответственность за обеспечение собственной обороны без доминирования какой-либо страны.

Относительно Ближнего Востока в стратегии говорится, что этому региону по меньшей мере полвека американская внешняя политика предоставляла приоритет. Это связано с тем, что Ближний Восток был важнейшим поставщиком энергии в мире, главным театром конкуренции сверхдержав и был полон конфликтов, которые грозили перерасти в более масштабные войны. Сегодня как минимум две из этих тенденций утрачены.

Иран – главный источник нестабильности в регионе был значительно ослаблен действиями Израиля и операцией США. Израильско-палестинский конфликт остается сложным, но благодаря прекращению огня и освобождению заложников был достигнут прогресс к более постоянному миру.

"Поскольку эта администрация отменяет или ослабляет ограничительную энергетическую политику, а производство энергии в Америке растет, историческая причина Америки сосредоточиться на Ближнем Востоке исчезнет", – говорится в стратегии.

Согласно обновленной стратегии, США хотят предотвратить войну в Индо-Тихоокеанском регионе и пообещали усилить и укрепить свое присутствие в западной части Тихого океана.

"Мы также будем поддерживать нашу давнюю декларативную политику в отношении Тайваня, что означает, что Соединенные Штаты не поддерживают никаких односторонних изменений статус-кво в Тайваньском проливе", – говорится в стратегии.

В Африке Штаты должны стремиться к партнерству с отдельными странами для смягчения конфликтов, содействия взаимовыгодным торговым отношениям и перехода от парадигмы иностранной помощи к парадигме инвестиций и роста, способной использовать богатые природные ресурсы и скрытый экономический потенциал континента.