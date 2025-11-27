Ющенко призвал США быть ответственными, ведь политике Штатов "поверили десятки наций"

Виктор Ющенко (Фото: Facebook-аккаунт третьего президента)

Политике США поверили десятки наций, поэтому Штаты должны быть ответственными за тех, кто принял эту политику, считает третий президент Виктор Ющенко. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net, комментируя усилия Вашингтона по урегулированию войны.

"Очень много наций, в том числе и украинская, определились в своем будущем, выбирая свободу и демократию, понимая, что лидером этого движения, планетарным лидером этого движения является Америка и ее политика. Американской политике поверили десятки и десятки наций и надо быть ответственным за тех, кто среагировал, кто принял эту политику, и быть до конца преданными ей", – сказал Ющенко.

В этом контексте он привел аналогию с 1938 годом, когда в Мюнхене было подписано так называемое мирное соглашение, по которому Германия получила часть территории Чехословакии.

Ющенко вспомнил заявление тогдашнего премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена, который тогда утверждал, что если бы не соглашение, то британцы бы "копали окопы на востоке Европы в стране, которую вы даже на карте не можете найти", имея в виду Чехословакию.

Третий президент напомнил, что через 11 месяцев началась Вторая мировая война. Он подчеркнул, что "такова цена мира". В этом контексте он привел пример с агрессией России против Молдовы и Грузии.

"Теперь мы говорим о том, как реагировать в ситуации, когда с одной стороны есть чистая, святая жертва. Я имею в виду Украину и украинскую нацию, которая в 1945-м году была одной из 50 государств-основателей ООН. Которая в 1994 году была первой страной, принявшей ядерное разоружение и передавшей 1700 ядерных зарядов и носителей, кстати, в том числе и самолетов, России", – констатировал Ющенко.

Он отметил, что тогда подпись под документом поставили президенты США и России. А теперь, по его словам, страны, которые являются гарантами суверенитета Украины, предложили план из 28 пунктов.

"Могу сказать, что мне унизительно те строки читать. Мне кажется, что мы должны эти 28 пунктов, по крайней мере те, кто интересуется проблемами безопасности, положить в свой архив, потому что через короткое время этот лист предложений, которые предложили Украине, это будет самая позорная страница западной дипломатии в первой половине XXI века", – добавил политик.

В то же время Мюнхенское мирное соглашение он назвал большим позором дипломатии прошлого столетия. Ющенко считает, что "мы подошли к Мюнхену-2". Но, по его мнению, "мы его обойдем". У третьего президента нет сомнения, что украинская нация не примет этих условий.