Ющенко закликав США бути відповідальними, адже політиці Штатів "повірили десятки націй"

Політиці США повірили десятки націй, тому Штати мають бути відповідальними за тих, хто прийняв цю політику, вважає третій президент Віктор Ющенко. Про це він розповів у інтерв’ю LIGA.net, коментуючи зусилля Вашингтона щодо врегулювання війни.

"Дуже багато націй, в тому числі й українська, визначились у своєму майбутньому, обираючи свободу і демократію, розуміючи, що лідером цього руху, планетарним лідером цього руху є Америка і її політика. Американській політиці повірили десятки й десятки націй і треба бути відповідальним за тих, хто зреагував, хто прийняв цю політику, і бути до кінця відданими їй", – сказав Ющенко.

У цьому контексті він навів аналогію з 1938 роком, коли у Мюнхені була підписана так звана мирна угода, за якою Німеччина отримала частину території Чехословаччини.

Ющенко згадав заяву тодішнього прем’єр-міністра Великої Британії Невілла Чемберлена, який тоді стверджував, що якби не угода, то британці б "копали окопи на сході Європи в країні, яку ви навіть на карті не можете знайти", маючи на увазі Чехословаччину.

Третій президент нагадав, що через 11 місяців почалася Друга світова війна. Він наголосив, що "така ціна миру". У цьому контексті він навів приклад з агресією Росії проти Молдови та Грузії.

"Тепер ми говоримо про те, як реагувати у ситуації, коли з однієї сторони є чиста, свята жертва. Я маю на увазі Україну й українську націю, яка в 1945-му році була однією з 50 держав-засновників ООН. Яка в 1994 році була першою країною, яка прийняла ядерне роззброєння і передала 1700 ядерних зарядів і носіїв, до речі, в тому числі й літаків, Росії", – констатував Ющенко.

Він зазначив, що тоді підпис під документом поставили президенти США та Росії. А тепер, за його словами, країни, які є гарантами суверенітету України, запропонували план із 28 пунктів.

"Можу сказати, що мені принизливо ті рядки читати. Мені здається, що ми повинні ці 28 пунктів, принаймні ті, хто цікавиться проблемами безпеки, покласти у свій архів, бо через короткий час цей аркуш пропозицій, які запропонували Україні, це буде сама ганебна сторінка західної дипломатії у першій половині XXI століття", – додав політик.

Водночас Мюнхенську мирну угоду він назвав великою ганьбою дипломатії минулого сторіччя. Ющенко вважає, що "ми підійшли до Мюнхена-2". Але, на його думку, "ми його обійдемо". У третього президента немає сумніву, що українська нація не прийме цих умов.