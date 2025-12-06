Bloomberg: Нова стратегія нацбезпеки Трампа критикує союзників, а не ворогів США

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Розкол між США та Європою у відносинах, що визначали світову політику з часів Другої світової війни, кристалізувався в оновлені стратегії національної безпеки. Про це йдеться в аналізі агентства Bloomberg.

Стратегія національної безпеки президента США Дональда Трампа, опублікована у ніч проти 5 грудня та особисто підписана ним, значно відхиляється від глобального порядку середини XX століття, попереджаючи, що континенту загрожує "цивілізаційне стирання" через десятиліття економічного занепаду, а також політичних та культурних невдач.

"Дні, коли Сполучені Штати підтримували весь світовий порядок, як Атлант, минули", – йдеться в стратегії.

Цей документ, по суті, закріплює те, що було зрозуміло вже кілька місяців з моменту повернення Трампа до Білого дому: США зосередилися на своїх внутрішніх справах та бачать невідповідність між його доктриною "Америка понад усе" та європейськими країнами, які входять до НАТО.

Стратегія майже не згадує війну Росії проти України й повторює знайоме виправдання вторгнення російського диктатора Володимира Путіна, стверджуючи, що США повинні зосередитися на "завершенні уявлення про НАТО як союз, що постійно розширюється".

Щодо Китаю, то документ головним чином закликає союзників США в Азії витрачати більше на оборону, зокрема для допомоги в захисті Тайваню.

Журналісти зазначили, що документ оприлюднили пізно ввечері в США, рано вранці в Європі. Стратегія – документ, який не має юридичної ваги, не містить нових політичних директив, але втілює в офіційний політичний жаргон Вашингтона часто разючий, неортодоксальний та економічно руйнівний підхід до світових справ, який включає тарифи, роздуми про вторгнення до Канади, тиради проти України та постійні звернення до Пекіна та Москви.

У стратегії взагалі не згадується Північна Корея та Венесуела, якій США активно погрожували наземними ударами. Тим часом формулювання щодо традиційних геополітичних суперників Росії та Китаю дуже стримане, особливо порівняно зі стратегією безпеки 2017 року під час першого терміну Трампа, в якій говорилося, що дві країни "хочуть сформувати світ, протилежний цінностям та інтересам Штатів".

Цього разу документ звинувачує американські "еліти" у провальній політиці щодо Китаю, стверджуючи, що ця країна "стала багатою і могутньою, і використовувала своє багатство та владу для отримання значної переваги". Документ підкріплює обіцянку Трампа "відновити рівновагу" в економічних відносинах з Китаєм шляхом співпраці з союзниками.

У стратегії згадуються китайські державні компанії, які досягли успіху в побудові фізичної та цифрової інфраструктури, а також визнається, що Америка та її союзники ще не сформулювали, а тим більше не реалізували спільний план для Глобального Півдня.

Медіа пише, що європейські лідери все ще намагаються сформулювати узгоджену відповідь з моменту публічної критики з боку віцепрезидента США Джей Ді Венса у лютому.