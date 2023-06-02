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Угорщина навряд чи здатна бути головою Ради ЄС – резолюція Європарламенту

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 08:05
Угорщина навряд чи здатна бути головою Ради ЄС – резолюція Європарламенту - Фото
Віктор Орбан (Фото - EPA)

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій прямо поставив під сумнів, що Угорщина за її нинішнього політичного курсу здатна виконувати функції голови Ради ЄС.

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У резолюції Європарламент "висловлює серйозне занепокоєння" у зв'язку з тим, що Угорщина має стати головою Ради ЄС у другій половині 2024 року.

Парламент підкреслює важливу роль головування у Раді ЄС для розвитку законодавства, забезпечення наступності порядку денного ЄС та представлення Ради у відносинах з іншими інститутами. Депутати сумніваються, що Угорщина здатна адекватно виконувати ці функції з огляду на нехтування нею законами та цінностями ЄС, а також принципом щирої співпраці.

Європарламент просить Раду ЄС "знайти належне рішення" і нагадує, що парламент може вжити відповідних заходів, якщо таке рішення не буде знайдено.

За ухвалення резолюції проголосували 442 депутати, 144 виступили проти, 33 утрималися.

Головування в Раді Європи ротується між країнами ЄС кожні пів року і дає державі, що займає цю посаду, можливість формувати порядок денний і пріоритети на відповідний період, головувати на засіданнях і координувати роботу ЄС у сфері політики.

30 травня міністр Німеччини у справах Європи Ганна Люрманн заявила, що "є сумніви щодо того, наскільки успішно Угорщина зможе головувати в Раді ЄС", оскільки уряд Угорщини нехтує принципом верховенства права і займає невизначену позицію щодо підтримки України в її боротьбі проти російського вторгнення.

  • 15 травня 2023 року Угорщина заблокувала транш на 500 млн євро на зброю для України.
  • 17 травня глава МЗС Угорщини заявив, що Україна не отримає допомоги ЄС, доки не зніме санкції з угорського OTP Bank.
  • 23 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що "розчарований" рішенням Угорщини блокувати збільшення спеціального фонду, з якого країнам ЄС відшкодовується постачання військової допомоги для України.
Сергій Бережний
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