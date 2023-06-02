Угорщина навряд чи здатна бути головою Ради ЄС – резолюція Європарламенту

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій прямо поставив під сумнів, що Угорщина за її нинішнього політичного курсу здатна виконувати функції голови Ради ЄС.

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У резолюції Європарламент "висловлює серйозне занепокоєння" у зв'язку з тим, що Угорщина має стати головою Ради ЄС у другій половині 2024 року.

Парламент підкреслює важливу роль головування у Раді ЄС для розвитку законодавства, забезпечення наступності порядку денного ЄС та представлення Ради у відносинах з іншими інститутами. Депутати сумніваються, що Угорщина здатна адекватно виконувати ці функції з огляду на нехтування нею законами та цінностями ЄС, а також принципом щирої співпраці.

Європарламент просить Раду ЄС "знайти належне рішення" і нагадує, що парламент може вжити відповідних заходів, якщо таке рішення не буде знайдено.

За ухвалення резолюції проголосували 442 депутати, 144 виступили проти, 33 утрималися.

Головування в Раді Європи ротується між країнами ЄС кожні пів року і дає державі, що займає цю посаду, можливість формувати порядок денний і пріоритети на відповідний період, головувати на засіданнях і координувати роботу ЄС у сфері політики.

30 травня міністр Німеччини у справах Європи Ганна Люрманн заявила, що "є сумніви щодо того, наскільки успішно Угорщина зможе головувати в Раді ЄС", оскільки уряд Угорщини нехтує принципом верховенства права і займає невизначену позицію щодо підтримки України в її боротьбі проти російського вторгнення.

15 травня 2023 року Угорщина заблокувала транш на 500 млн євро на зброю для України.

17 травня глава МЗС Угорщини заявив, що Україна не отримає допомоги ЄС, доки не зніме санкції з угорського OTP Bank.

23 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що "розчарований" рішенням Угорщини блокувати збільшення спеціального фонду, з якого країнам ЄС відшкодовується постачання військової допомоги для України.

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