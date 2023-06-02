Угорщина навряд чи здатна бути головою Ради ЄС – резолюція Європарламенту
Європарламент ухвалив резолюцію, в якій прямо поставив під сумнів, що Угорщина за її нинішнього політичного курсу здатна виконувати функції голови Ради ЄС.
У резолюції Європарламент "висловлює серйозне занепокоєння" у зв'язку з тим, що Угорщина має стати головою Ради ЄС у другій половині 2024 року.
Парламент підкреслює важливу роль головування у Раді ЄС для розвитку законодавства, забезпечення наступності порядку денного ЄС та представлення Ради у відносинах з іншими інститутами. Депутати сумніваються, що Угорщина здатна адекватно виконувати ці функції з огляду на нехтування нею законами та цінностями ЄС, а також принципом щирої співпраці.
Європарламент просить Раду ЄС "знайти належне рішення" і нагадує, що парламент може вжити відповідних заходів, якщо таке рішення не буде знайдено.
За ухвалення резолюції проголосували 442 депутати, 144 виступили проти, 33 утрималися.
Головування в Раді Європи ротується між країнами ЄС кожні пів року і дає державі, що займає цю посаду, можливість формувати порядок денний і пріоритети на відповідний період, головувати на засіданнях і координувати роботу ЄС у сфері політики.
30 травня міністр Німеччини у справах Європи Ганна Люрманн заявила, що "є сумніви щодо того, наскільки успішно Угорщина зможе головувати в Раді ЄС", оскільки уряд Угорщини нехтує принципом верховенства права і займає невизначену позицію щодо підтримки України в її боротьбі проти російського вторгнення.
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