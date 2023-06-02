Орбан не хочет контрнаступления ВСУ. Подоляк: Абсурд, сознательное унижение Европы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдными заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о наступлении Вооруженных Сил Украины. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, публичная позиция Орбана является абсурдной, а сам он демонстративно оскорбляет ценности Европейского Союза и международного права.

"Это сознательное унижение Европы и попустительство терроризму РФ. Это оправдание агрессора и поощрение уничтожения Украины. Венгрии самое время осознать, что из-за контрнаступления Украина возвращает свои территории и своих людей. Это справедливо и обязательно", — заявил Подоляк.

Он отметил, что Орбану стоит позвонить диктатору Владимиру Путину и попросить того вывести войска из Украины, если его действительно волнуют потери.

"И тогда война будет окончена. Больше никаких потерь и смертей. Только полноценный вывод вооруженного контингента и техники оккупанта является предпосылкой к окончанию войны. Слышали ли подобные призывы Орбана к России?" — резюмировал советник ОП.

Ранее Орбан назвал проведение контрнаступления "кровавой бойней". Он прикрылся тем, что "наступающая сторона несет большие потери, чем обороняющаяся", добавив, что "Киев может потерять больше военных, чем Москва".

26 января 2023 года глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора".

24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но это может привести к ядерной войне.

31 марта Орбан заявил, что лидеры стран Евросоюза якобы могут отправить некие "миротворческие силы" в Украину. Читайте также: Венгрия вряд ли способна быть председателем Совета ЕС – резолюция Европарламента

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