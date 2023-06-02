Орбан не хочет контрнаступления ВСУ. Подоляк: Абсурд, сознательное унижение Европы
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдными заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о наступлении Вооруженных Сил Украины. Об этом он написал в Twitter.
По его словам, публичная позиция Орбана является абсурдной, а сам он демонстративно оскорбляет ценности Европейского Союза и международного права.
"Это сознательное унижение Европы и попустительство терроризму РФ. Это оправдание агрессора и поощрение уничтожения Украины. Венгрии самое время осознать, что из-за контрнаступления Украина возвращает свои территории и своих людей. Это справедливо и обязательно", — заявил Подоляк.
Он отметил, что Орбану стоит позвонить диктатору Владимиру Путину и попросить того вывести войска из Украины, если его действительно волнуют потери.
- 26 января 2023 года глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора".
- 24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но это может привести к ядерной войне.
- 31 марта Орбан заявил, что лидеры стран Евросоюза якобы могут отправить некие "миротворческие силы" в Украину.
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