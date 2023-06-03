Кулеба ответил Орбану: Если вы такие умные, то убедите Путина вывести войска

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил венгерскому премьеру Виктору Орбану на его слова по поводу контрнаступления и мира в российско-украинской войне. Ранее Орбан заявил, что венгерские власти "считают необходимым не допустить контрнаступления украинской армии". Кулеба посоветовал Орбану убедить российского диктатора Владимира Путина вывести войска с территории Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кулеба отметил, что Украина "больше чем кто-либо в мире" хочет скорейшего восстановления мира, однако государству нужен справедливый мир, предусматривающий восстановление территориальной целостности Украины.

"Поэтому когда кто-то начинает говорить: "Не надо контрнаступление, а давайте переговоры" – так если вы такие умные, то вы и убедите Путина вывести войска из Украины. И тогда не будет никакого контрнаступления", – сказал глава МИД Украины.

Он отметил, что не нужно подходить к решению проблем через призму того, что Украина должна уступить: "Это извращенная логика, больная логика, которая полностью провалилась в период с 2014 по 2022 год".

"Хотите помочь – используйте свои связи, контакты и убедите Путина выйти из Украины", – подытожил он.

2 июня 2023 года Орбан назвал проведение контрнаступления "кровавой бойней". Он заявил, что Венгрия должна "сделать все", чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров до начала украинского контрнаступления.

Советник главы ОП Подоляк ответил: " Это сознательное унижение Европы и попустительство терроризма РФ ".

Читайте также: Орбан сравнил Евросоюз с идеями Гитлера. МИД Чехии: "Никто не заставляет венгров быть здесь"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.