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Резніков підписав оборонну угоду з Францією: спростяться закупівлі та постачання зброї

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11.07.2023, 18:15
Резніков підписав оборонну угоду з Францією: спростяться закупівлі та постачання зброї - Фото
Фото - Twitter Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков на полях саміту НАТО у Вільнюсі підписав зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню оборонну угоду між Києвом та Парижем. Про це він повідомив у Twitter.

Угода передбачає:

→ військова допомога Франції Україні збільшиться на 170 млн євро;
→ буде спрощено процес закупівлі та постачання зброї для ЗСУ;
→ буде створено базу для спільного виробництва запчастин та обслуговування іноземного озброєння та техніки.

Раніше сьогодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж передає Україні далекобійні ракети для підтримки контрнаступу ЗСУ.

  • Сьогодні Зеленський заявив, що їде на саміт НАТО у Вільнюсі, і розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України в Альянсі.

Читайте також: Історичний саміт НАТО. Все цікаве та головне з Вільнюса – хроніка першого дня

Оксана Житнюк
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НАТОвійськова допомогасамітФранціявільнюсОлексій Резніков
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