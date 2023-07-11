Резніков підписав оборонну угоду з Францією: спростяться закупівлі та постачання зброї

Міністр оборони Олексій Резніков на полях саміту НАТО у Вільнюсі підписав зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню оборонну угоду між Києвом та Парижем. Про це він повідомив у Twitter.

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Угода передбачає:

→ військова допомога Франції Україні збільшиться на 170 млн євро;

→ буде спрощено процес закупівлі та постачання зброї для ЗСУ;

→ буде створено базу для спільного виробництва запчастин та обслуговування іноземного озброєння та техніки.

Раніше сьогодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж передає Україні далекобійні ракети для підтримки контрнаступу ЗСУ.

Сьогодні Зеленський заявив, що їде на саміт НАТО у Вільнюсі, і розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України в Альянсі.

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