Резніков підписав оборонну угоду з Францією: спростяться закупівлі та постачання зброї
11.07.2023, 18:15
Фото - Twitter Резнікова
Міністр оборони Олексій Резніков на полях саміту НАТО у Вільнюсі підписав зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню оборонну угоду між Києвом та Парижем. Про це він повідомив у Twitter.
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Угода передбачає:
→ військова допомога Франції Україні збільшиться на 170 млн євро;
→ буде спрощено процес закупівлі та постачання зброї для ЗСУ;
→ буде створено базу для спільного виробництва запчастин та обслуговування іноземного озброєння та техніки.
Раніше сьогодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж передає Україні далекобійні ракети для підтримки контрнаступу ЗСУ.
- Сьогодні Зеленський заявив, що їде на саміт НАТО у Вільнюсі, і розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України в Альянсі.
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