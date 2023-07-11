Резников подписал оборонное соглашение с Францией: упростятся закупки и поставки оружия

Министр обороны Алексей Резников на полях саммита НАТО в Вильнюсе подписал со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню оборонное соглашение между Киевом и Парижем. Об этом он сообщил в Twitter.

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Соглашение предусматривает следующее:

→ военная помощь Франции Украине увеличится на 170 млн евро;

→ будет упрощен процесс закупки и поставки оружия для ВСУ;

→ будет создана база для совместного производства запчастей и обслуживания зарубежного вооружения и техники.

Ранее сегодня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передает Украине дальнобойные ракеты для поддержки контрнаступления ВСУ.

Сегодня Зеленский заявил, что едет на саммит НАТО в Вильнюсе, и раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины в Альянсе.

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