Франция даст Украине дальнобойные ракеты – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон на открытии саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что его страна приняла решение передать Украине дальнобойные ракеты для поддержки контрнаступления Сил обороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Чтобы мы могли дать украинцам возможность наносить глубокие удары, сохраняя при этом ясность и последовательность нашей доктрины, мы решили поставить новые ракеты", – сказал президент Франции.

Он не предоставил никаких подробностей о типе и количестве ракет, однако, вероятно, речь идет о ракетах дальнего радиуса действия SCALP, являющихся французской версией британской дальнобойной ракеты Storm Shadow.

Еще в мае 2023 года Макрон в интервью Le Monde намекнул, что Франция изучает возможность передачи Украине SCALP.

Елисейский дворец в комментарии Le Monde заявил, что "изучаются все варианты", но уточнили, что "пока это не планируется".

Журналисты отмечали, что на эти размышления Париж натолкнул шаг Лондона, который 11 мая 2023 передал Украине ракеты Storm Shadow.

Месяц назад президент Зеленский отметил эффективность этих дальнобойных ракет. Он отметил, что они сейчас делают на фронте "очень полезное и точное дело".

СПРАВКА. Storm Shadow/SCALP относится к относительно новым крылатым ракетам класса "воздух – земля". Дальность этой ракеты – более 250 км. Ее прямое предназначение – уничтожение стационарных целей, защищающих системы ПВО. При этом ракета почти не видна для радаров. Крылатая ракета SCALP летает на относительно малой высоте и повторяет ландшафт поверхности земли. Имеет боевую часть до 450 кг.

Украина уже долго просит Германию о дальнобойных ракетах Taurus, но министр обороны Писториус говорит, что Берлин "очень осторожен" на этот счет.

Также Украина хочет получить от США дальнобойные ракеты ATACMS, однако Вашингтон по-прежнему отказывается от этого.

Читайте также: Превзойти HIMARS. Как ракеты Storm Shadow с дальностью от 250 км усилят наступление Украины

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.