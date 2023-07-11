Франція дасть Україні далекобійні ракети – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон на відкритті саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що його країна ухвалила рішення передати Україні далекобійні ракети для підтримки контрнаступу Сил оборони.

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"Щоб ми могли дати українцям можливість завдавати глибоких ударів, зберігаючи при цьому ясність і послідовність нашої доктрини, ми вирішили поставити нові ракети", – сказав президент Франції.

Він не надав жодних подробиць про тип та кількість ракет, проте, ймовірно, йдеться про ракети дальнього радіуса дії SCALP, які є французькою версією британської далекобійної ракети Storm Shadow.

Ще у травня 2023 року Макрон в інтерв'ю Le Monde натякнув, що Франція вивчає можливість передачі Україні SCALP.

Єлисейський палац у коментарі Le Monde заявив, що "вивчаються всі варіанти", але уточнили, що "наразі це не планується".

Журналісти зазначали, що на ці роздуми Париж наштовхнув крок Лондона, який 11 травня 2023 року передав Україні ракети Storm Shadow.

Місяць тому президент Зеленський відзначив ефективність цих далекобійних ракет. Зазначив, що вони зараз роблять на фронті "дуже корисну і точну справу".

ДОВІДКА. Storm Shadow/SCALP належить до відносно нових крилатих ракет класу "повітря – земля". Дальність цієї ракети – понад 250 км. Її пряме призначення – знищення стаціонарних цілей, що захищають системи ППО. При цьому ракета майже не помітна для радарів. Крилата ракета SCALP літає на відносно малій висоті та повторює ландшафт поверхні землі. Має бойову частину до 450 кг.

Україна вже тривалий час просить Німеччину про далекобійні ракети Taurus, але міністр оборони Пісторіус каже, що Берлін "дуже обережний" щодо цього.

Також Україна хоче отримати від США далекобійні ракети ATACMS, проте Вашингтон досі відмовляється від цього.

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