Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів про ситуацію на фронті, просування українських військ та ефективність далекобійних ракет Storm Shadow, наданих Великою Британією.

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Зеленський зазначив, що сьогодні провів чергове засідання Ставки, на якому окремо і детально розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та прикордонників, – тих, які чекають свого часу для бойових дій.

"На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків – захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати. І загалом ситуація тиску, нашого тиску, який дозволяє прокладати шлях нашому прапору", – зазначив президент.

Він також повідомив, що сьогодні мав розмову з британським прем’єром Ріші Сунаком.

"Окреслив наші оборонні потреби на цей час і подякував за надану оборонну підтримку. Наприклад, британські Storm Shadow, далекобійні ракети роблять зараз дуже корисну і точну справу на фронті. Як і багато іншої зброї, наданої саме британцями. І у цієї нашої співпраці буде вагоме продовження", – запевнив Зеленський.

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Згідно з останнім зведенням Генштабу, російські окупанти надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають тяжкі бої. Протягом доби було 39 бойових зіткнень.

У Міноборони наголосили, що українським воїнам складно просуватися на півдні, бо ворог чинить опір. Оборонці стикаються з "суцільним замінуванням".

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