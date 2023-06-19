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Окупанти наступають на чотирьох напрямках, тривають тяжкі бої – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 19:03
Окупанти наступають на чотирьох напрямках, тривають тяжкі бої – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Російські окупанти і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають тяжкі бої. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень. Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправленням в Україну.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Обстрілює з мінометів та артилерії населені пункти.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, західніше Діброви, Григорівки та Спірного Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі Красногорівки, Мар’їнки та Побєди.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

  • Сьогодні ЗСУ звільнили село П'ятихатки Запорізької області.
  • Російські окупанти перекинули у районі Бахмута додаткові підрозділи, щоб зупинити просування Збройних Сил України. 
Вадим Ребрина
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війнаГенштаб
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