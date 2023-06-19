Окупанти наступають на чотирьох напрямках, тривають тяжкі бої – Генштаб

Російські окупанти і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають тяжкі бої. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень. Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

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На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправленням в Україну.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Обстрілює з мінометів та артилерії населені пункти.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, західніше Діброви, Григорівки та Спірного Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі Красногорівки, Мар’їнки та Побєди.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Сьогодні ЗСУ звільнили село П'ятихатки Запорізької області.

Російські окупанти перекинули у районі Бахмута додаткові підрозділи, щоб зупинити просування Збройних Сил України.

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