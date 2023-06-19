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Росія перекинула підкріплення до Бахмута, але ЗСУ все одно просуваються — Міноборони

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 12:06
Росія перекинула підкріплення до Бахмута, але ЗСУ все одно просуваються — Міноборони - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти перекинули у районі Бахмута додаткові підрозділи, щоб зупинити просування Збройних Сил України. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, крім перекидання додаткових підрозділів навколо Бахмута росіяни збільшили кількість обстрілів.

Вона зазначила, що загальна інтенсивність боїв на цьому напрямку знизилася — сталося 41 бойове зіткнення, Сили оборони просунулися в глибину противника на кількох ділянках.

Маляр заявила, що ворог також наступав у районах Куп'янська, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки, українські воїни не втратили жодної позиції.

  • Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись до двох кілометрів на кожному.
  • Сирський повідомив, що керівництво ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.
  • Вчора Сирський побував на позиціях Сил оборони на Бахмутському напрямку, зустрівся з воїнами та з командирами: дивіться відео.

Дивіться також: Артилерія і міномети ЗСУ якісно відпрацювали по російській піхоті: відео з дрона

Дмитро Гриниченко
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