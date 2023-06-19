Росія перекинула підкріплення до Бахмута, але ЗСУ все одно просуваються — Міноборони
19.06.2023, 12:06
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Російські окупанти перекинули у районі Бахмута додаткові підрозділи, щоб зупинити просування Збройних Сил України. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
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За її словами, крім перекидання додаткових підрозділів навколо Бахмута росіяни збільшили кількість обстрілів.
Вона зазначила, що загальна інтенсивність боїв на цьому напрямку знизилася — сталося 41 бойове зіткнення, Сили оборони просунулися в глибину противника на кількох ділянках.
Маляр заявила, що ворог також наступав у районах Куп'янська, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки, українські воїни не втратили жодної позиції.
- Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись до двох кілометрів на кожному.
- Сирський повідомив, що керівництво ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.
- Вчора Сирський побував на позиціях Сил оборони на Бахмутському напрямку, зустрівся з воїнами та з командирами: дивіться відео.
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