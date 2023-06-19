UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия перебросила подкрепление в Бахмут, но ВСУ все равно продвигаются — Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 12:06
Россия перебросила подкрепление в Бахмут, но ВСУ все равно продвигаются — Минобороны - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты перебросили в районе Бахмута дополнительные подразделения, чтобы остановить продвижение Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, помимо переброски дополнительных подразделений вокруг Бахмута россияне увеличили количество обстрелов. 

Она отметила, что общая интенсивность боев на данном направлении снизилась — произошло 41 боевое столкновение, Силы обороны продвинулись в глубину противника на нескольких участках. 

Маляр заявила, что враг также наступал в районах Купянска, Кременной, Авдеевки и Марьинки, украинские воины не потеряли ни одной позиции. 

  • Сейчас украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись до двух километров на каждом.
  • Генерал Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.
  • Сырский побывал на позициях Сил обороны на Бахмутском направлении, встретился с воинами и командирами: смотрите видео.

Смотрите также: Артиллерия и минометы ВСУ качественно отработали по российской пехоте: видео с дрона

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаДонбассминоборонынаступлениебахмутАнна Маляр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 