Россия перебросила подкрепление в Бахмут, но ВСУ все равно продвигаются — Минобороны

Российские оккупанты перебросили в районе Бахмута дополнительные подразделения, чтобы остановить продвижение Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, помимо переброски дополнительных подразделений вокруг Бахмута россияне увеличили количество обстрелов.

Она отметила, что общая интенсивность боев на данном направлении снизилась — произошло 41 боевое столкновение, Силы обороны продвинулись в глубину противника на нескольких участках.

Маляр заявила, что враг также наступал в районах Купянска, Кременной, Авдеевки и Марьинки, украинские воины не потеряли ни одной позиции.

Сейчас украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись до двух километров на каждом.

Генерал Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.

Сырский побывал на позициях Сил обороны на Бахмутском направлении, встретился с воинами и командирами: смотрите видео.

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