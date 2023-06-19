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Оккупанты наступают на четырех направлениях, продолжаются тяжелые бои – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 19:03
Оккупанты наступают на четырех направлениях, продолжаются тяжелые бои – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 39 боевых столкновений. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в Украину.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Обстреливают из минометов и артиллерии населенные пункты.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Ямполевки, Торского, западнее Дибровы, Григорьевки и Спорного Донецкой области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки противника в районе Красногоровки, Марьинки и Победы.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

  • Сегодня ВСУ освободили село Пятихатки Запорожской области.
  • Российские оккупанты перебросили в районе Бахмута дополнительные подразделения, чтобы остановить продвижение Вооруженных Сил Украины.
Вадим Ребрина
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войнагенштаб
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