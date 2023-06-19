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Контрнаступ. Резніков закликав не чекати, що все буде так само швидко, як із Харковом

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 21:20
Контрнаступ. Резніков закликав не чекати, що все буде так само швидко, як із Харковом - Фото
Олексій Резніков, міністр оборони України (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в ситуації з нинішнім контрнаступом не варто розраховувати на те, що все відбудеться так само швидко, як було в Харківській області, оскільки росіяни мали час на підготовку, і мова йде вже про інший рельєф місцевості. Про це він сказав в інтерв'ю Настоящему времени.

Резніков припустив, що причина переоцінки та завищених очікувань від контрнаступу з боку суспільства пов'язана з подіями минулої осені, коли проводилися дві кампанії: Херсонська та Харківська.

"Харківська операція пройшла дуже швидко, успішно, несподівано для ворога, для світової спільноти та для багатьох українців у тому числі. Добре продумана військова операція, добре спланована та реалізована. Росіяни були не готові, тому ми успішно вийшли на річку Оскол", – сказав Резніков.

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Херсон же, як зазначив міністр, навпаки, повільніше рухався – там абсолютно інший рельєф ґрунту, інші погодні умови та інші фактори.

"Тому зараз неможливо очікувати, що все відбудеться так само швидко, як було з Харковом. Тому що лінія фронту зовсім інша, і рельєф, і погодні умови. Плюс у росіян була можливість підготуватися. Там щільність мінних полів неймовірна. А, на відміну від росіян, українці бережуть життя своїх солдатів. Росіяни використовують своїх солдатів як гарматне м'ясо", – зазначив Резніков.

Він наголосив, що для України, на відміну від РФ, головною цінністю є життя та здоров'я військовослужбовців, тому в українській армії не використовують "тактику м'ясорубки".

"Наші офіцери, наші командири маневрують, шукають можливості, акуратно рухаються. Я пропоную не підганяти їх, не штовхати, вони роблять свою роботу. І вони її зроблять", – заявив міністр оборони.

  • 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Ненудне та П'ятихатки.
  • Дивіться відео бійців ЗСУ зі звільненого від росіян села П'ятихатки Запорізької області.
Оксана Житнюк
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війнаОлексій Резніковконтрнаступ
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