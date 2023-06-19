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Контрнаступление. Резников призвал не ждать, что все будет так же быстро, как с Харьковом

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 21:20
Контрнаступление. Резников призвал не ждать, что все будет так же быстро, как с Харьковом - Фото
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в ситуации с нынешним контрнаступлением не стоит рассчитывать на то, что все произойдет так же быстро, как было в Харьковской области, так как у россиян было время на подготовку, и речь идет уже о другом рельефе местности. Об этом он сказал в интервью Настоящему времени.

Резников предположил, что причина переоценки и завышенных ожиданий от контрнаступления со стороны общества связана с событиями прошлой осени, когда проводились две кампании: Херсонская и Харьковская.

"Харьковская операция прошла очень быстро, успешно, неожиданно для врага, для мирового сообщества и для многих украинцев в том числе. Хорошо продуманная военная операция, хорошо спланированная и реализованная. Россияне были не готовы, поэтому мы успешно вышли на реку Оскол", – сказал Резников.

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Херсон же, как отметил министр, наоборот, медленнее двигался – там абсолютно другой рельеф почвы, другие погодные условия и прочие факторы.

"Поэтому сейчас невозможно ожидать, что все произойдет так же быстро, как было с Харьковом. Потому что линия фронта совсем иная, и рельеф, и погодные условия. Плюс у россиян была возможность подготовиться. Там плотность минных полей невероятная. А, в отличие от россиян, украинцы берегут жизни своих солдат. Россияне используют своих солдат как пушечное мясо", – отметил Резников.

Он подчеркнул, что для Украины, в отличие от РФ, главной ценностью является жизнь и здоровье военнослужащих, потому в украинской армии не используют "тактику мясорубки".

"Наши офицеры, наши командиры маневрируют, ищут возможности, аккуратно двигаются. Я предлагаю не подстегивать их, не толкать, они делают свою работу. И они ее сделают", – заявил министр обороны.

  • 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки. 
  • Смотрите видео бойцов ВСУ из освобожденного от россиян села Пятихатки Запорожской области. 
Оксана Житнюк
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Алексей Резниковвойнаконтрнаступление
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