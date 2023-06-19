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Зеленский: Дальнобойные Storm Shadow делают сейчас очень полезное и точное дело на фронте видео

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 22:44
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о ситуации на фронте, продвижении украинских войск и эффективности дальнобойных ракет Storm Shadow, предоставленных Великобританией.

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Зеленский отметил, что сегодня провел очередное заседание Ставки, на котором отдельно и подробно рассмотрели подготовку и обеспечение техникой новых бригад Национальной гвардии и пограничников, – тех, кто ждет своего времени для боевых действий.

"На части направлений наши воины двигаются вперед, на части направлений – защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. У нас нет потерянных позиций. Только освобожденные. У них – только потери. И в целом ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу", – отметил президент.

Он также сообщил, что сегодня у нег был разговор с британским премьером Риши Сунаком.

"Обозначил наши оборонные нужды на это время и поблагодарил за оказанную оборонную поддержку. К примеру, британские Storm Shadow, дальнобойные ракеты делают сейчас очень полезное и точное дело на фронте. Как и многое другое оружие, поставленное именно британцами. И у этого нашего сотрудничества будет весомое продолжение", – заверил Зеленский.

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  • Согласно последней сводке Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток было 39 боевых столкновений.
  • В Минобороны подчеркнули, что украинским воинам сложно продвигаться на юге, потому что враг сопротивляется. Защитники сталкиваются со "сплошным заминированием".

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийвойнаконтрнаступление
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