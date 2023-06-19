На востоке оккупанты наступают, но ни одного метра земли им захватить не удалось – Маляр

На востоке оккупанты не оставляют попыток выйти на административные рубежи Донецкой и Луганской областей, они наступают, но продвигаться им не удается, ВСУ находятся "в очень ожесточенной обороне". Об этом в эфире телемарафона сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.

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На юге, по ее словам, украинским воинам действительно сложно продвигаться, потому что враг сопротивляется. Защитники сталкиваются со "сплошным заминированием".

"Нужно понимать, что враг не будет сдаваться легко, и мы должны настроиться, что это будет очень жесткий поединок. Собственно это сейчас и происходит", – сказала Маляр.

По ее словам, не стоит измерять результативность Сил обороны "только километрами или количеством населенных пунктов", потому что продолжающаяся операция "имеет несколько задач, и военные эти задачи выполняют".

"Они двигаются так, как и должны были двигаться. Наибольшие результаты еще впереди", – отметила представитель Минобороны.

Она объяснила наступление оккупантов на востоке тем, что они не оставили свою ключевую цель – выйти на рубежи Луганской и Донецкой областей.

"Там интенсивность боевых действий не снижается, потому что на Купянском и Лиманском направлениях наши находятся в очень ожесточенной обороне, и ни одного метра земли врагу пока не удалось захватить. Бои продолжаются и на востоке, и на юге. На некоторых направлениях мы в наступлении, на некоторых – в обороне", – объяснила Маляр.

Согласно последней сводке Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 39 боевых столкновений.

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