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На востоке оккупанты наступают, но ни одного метра земли им захватить не удалось – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 21:17
На востоке оккупанты наступают, но ни одного метра земли им захватить не удалось – Маляр - Фото
Анна Маляр (скриншот видео)

На востоке оккупанты не оставляют попыток выйти на административные рубежи Донецкой и Луганской областей, они наступают, но продвигаться им не удается, ВСУ находятся "в очень ожесточенной обороне". Об этом в эфире телемарафона сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.

На юге, по ее словам, украинским воинам действительно сложно продвигаться, потому что враг сопротивляется. Защитники сталкиваются со "сплошным заминированием".

"Нужно понимать, что враг не будет сдаваться легко, и мы должны настроиться, что это будет очень жесткий поединок. Собственно это сейчас и происходит", – сказала Маляр.

По ее словам, не стоит измерять результативность Сил обороны "только километрами или количеством населенных пунктов", потому что продолжающаяся операция "имеет несколько задач, и военные эти задачи выполняют".

"Они двигаются так, как и должны были двигаться. Наибольшие результаты еще впереди", – отметила представитель Минобороны.

Она объяснила наступление оккупантов на востоке тем, что они не оставили свою ключевую цель – выйти на рубежи Луганской и Донецкой областей.

"Там интенсивность боевых действий не снижается, потому что на Купянском и Лиманском направлениях наши находятся в очень ожесточенной обороне, и ни одного метра земли врагу пока не удалось захватить. Бои продолжаются и на востоке, и на юге. На некоторых направлениях мы в наступлении, на некоторых – в обороне", – объяснила Маляр.

  • Согласно последней сводке Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 39 боевых столкновений.
Вадим Ребрина
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войнаАнна Малярконтрнаступление
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