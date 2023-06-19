На сході окупанти справді наступають, але жодного метра землі їм захопити не вдалося – Маляр

На сході окупанти не полишають спроб вийти на адміністративні рубежі Донеччини та Луганщини, вони наступають, але просуватися їм не вдається, ЗСУ знаходяться "в дуже запеклій обороні". Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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На півдні, за її словами, українським воїнам дійсно складно просуватися, бо ворог чинить опір. Оборонці стикаються з "суцільним замінуванням".

"Потрібно розуміти, що ворог не здаватиметься легко, і ми повинні налаштуватися, що це буде дуже жорсткий двобій. Власне, це зараз і відбувається", – сказала Маляр.

За її словами, не варто вимірювати результативність Сил оборони "тільки кілометрами чи кількістю населених пунктів", тому що операція, яка триває, "має декілька завдань, і військові ці завдання виконують".

"Вони рухаються так, як і повинні були рухатися. Найбільші результати ще попереду", – зазначила представниця Міноборони.

Вона пояснила наступ окупантів на сході тим, що вони не залишили свою ключову мету – вийти на рубежі Луганщини й Донеччини.

"Там інтенсивність бойових дій не знижується, бо на Куп'янському і Лиманському напрямках наші знаходяться в дуже запеклій обороні, і жодного метра землі ворогу поки що не вдалося захопити. Бої тривають і на сході, і на півдні. На деяких напрямках ми в наступі, на деяких – в обороні", – пояснила Маляр.

Згідно з останнім зведенням Генштабу, російські окупанти надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають тяжкі бої. Протягом доби було 39 бойових зіткнень.

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