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На сході окупанти справді наступають, але жодного метра землі їм захопити не вдалося – Маляр

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 21:17
На сході окупанти справді наступають, але жодного метра землі їм захопити не вдалося – Маляр - Фото
Ганна Маляр (скриншот відео)

На сході окупанти не полишають спроб вийти на адміністративні рубежі Донеччини та Луганщини, вони наступають, але просуватися їм не вдається, ЗСУ знаходяться "в дуже запеклій обороні". Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На півдні, за її словами, українським воїнам дійсно складно просуватися, бо ворог чинить опір. Оборонці стикаються з "суцільним замінуванням".

"Потрібно розуміти, що ворог не здаватиметься легко, і ми повинні налаштуватися, що це буде дуже жорсткий двобій. Власне, це зараз і відбувається", – сказала Маляр.

За її словами, не варто вимірювати результативність Сил оборони "тільки кілометрами чи кількістю населених пунктів", тому що операція, яка триває, "має декілька завдань, і військові ці завдання виконують".

"Вони рухаються так, як і повинні були рухатися. Найбільші результати ще попереду", – зазначила представниця Міноборони.

Вона пояснила наступ окупантів на сході тим, що вони не залишили свою ключову мету – вийти на рубежі Луганщини й Донеччини.

"Там інтенсивність бойових дій не знижується, бо на Куп'янському і Лиманському напрямках наші знаходяться в дуже запеклій обороні, і жодного метра землі ворогу поки що не вдалося захопити. Бої тривають і на сході, і на півдні. На деяких напрямках ми в наступі, на деяких – в обороні", – пояснила Маляр.

  • Згідно з останнім зведенням Генштабу, російські окупанти надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають тяжкі бої. Протягом доби було 39 бойових зіткнень. 
Вадим Ребрина
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