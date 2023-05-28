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Резніков: 100% пусків ракет Storm Shadow по ворогу були влучними

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28.05.2023, 18:26
Резніков: 100% пусків ракет Storm Shadow по ворогу були влучними - Фото
Олексій Резніков, міністр оборони України (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр оборони Олексій Резніков високо оцінює ефективність переданих Великою Британією далекобійних ракет Storm Shadow. За його словами, всі пуски були влучними. Про це він сказав в ефірі телемарафону.


"Зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, всі 100% – влучні ураження по цілях, визначених Генштабом. 100 на 100. Абсолютно результативно", – сказав міністр.

Він зазначив, що під час візиту до Києва міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса він мав честь представити йому двох пілотів авіаційного підрозділу, який безпосередньо застосовував вже ці ракети на полі бою проти ворога. Пілоти подарували Воллесу як сувенір червону стрічку, що є фіксатором під час запуску Storm Shadow, а британський міністр розписався на фотографії на згадку.

  • 11 травня 2023 року телеканал CNN написав, що Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Того ж дня британський міністр оборони Воллес підтвердив передання Storm Shadow.
  • 12 травня в Міноборони натякнули на "цілі" для Storm Shadow: "До кораблів Росії у бухті Севастополя 298 км".
  • 15 травня у Повітряних силах запевнили, що проблем із використанням Storm Shadow не буде.
  • 24 травня Воллес раптово відвідав Київ. Йшлося про Storm Shadow і про те, "про що поки не можна говорити".

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Оксана Житнюк
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