В Вильнюсе стартует исторический саммит НАТО, который продлится 11 и 12 июля. В среду ожидается прибытие президента Владимира Зеленского.

Украина хочет избавиться от призрака Бухарестского саммита 2008-го – получить политическое приглашение в Альянс и конкретику по процедуре вступления. И Киев уже заручился письменной поддержкой 23 из 31 членов НАТО.

Но у быстрого пути Украины в Альянс есть скептики. Самый большой – это США, которые дважды в преддверии саммита подчеркнули, что для серьезного разговора Украина должна выполнить необходимые реформы.

Получит ли Украина конкретику в Вильнюсе? Главные и самые интересные новости саммита НАТО – в хронике LIGA.net.

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