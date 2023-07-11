В Вильнюсе стартует исторический саммит НАТО, который продлится 11 и 12 июля. В среду ожидается прибытие президента Владимира Зеленского.
Украина хочет избавиться от призрака Бухарестского саммита 2008-го – получить политическое приглашение в Альянс и конкретику по процедуре вступления. И Киев уже заручился письменной поддержкой 23 из 31 членов НАТО.
Но у быстрого пути Украины в Альянс есть скептики. Самый большой – это США, которые дважды в преддверии саммита подчеркнули, что для серьезного разговора Украина должна выполнить необходимые реформы.
Получит ли Украина конкретику в Вильнюсе? Главные и самые интересные новости саммита НАТО – в хронике LIGA.net.
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Дуда перед началом саммита напомнил цель Польши: "Мы хотим, чтобы у Украины была четкая перспектива вступления в НАТО".
НАТО даст Украине путь с реформами, но не график, заявил советник Байдена по нацбезопасности Джей Салливан (France 24).
Генсек Столтенберг открывает саммит.
На прямой вопрос о приглашении обещает, что в коммюнике "будет позитивный и сильный месседж по Украине и путь для ее членства".
ЧТО ИМЕЕМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ САМИТА:
- 23 страны подписали декларации, что Украина должна стать членом НАТО;
- Среди союзников есть консенсус, что Украина будет вступать в НАТО без ПДЧ (потенциально это должно облегчить путь в Альянс);
- США подчеркивают, что решение о членстве Украины будет, когда Киев выполнит реформы;
- По данным Politico, группа ключевых стран НАТО немедленно готовит к саммиту проект декларации о гарантиях безопасности для Украины на период до вступления в Альянс.
- Турция согласилась снять блок на вступление Швеции в НАТО.