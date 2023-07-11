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Исторический саммит НАТО. Все интересное и главное из Вильнюса – хроника первого дня - Фото

Исторический саммит НАТО. Все интересное и главное из Вильнюса – хроника первого дняLive

Цей матеріал також доступний українською
Исторический саммит НАТО. Все интересное и главное из Вильнюса – хроника первого дняLive
11.07.2023, 10:00
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Фото: ЭРА

В Вильнюсе стартует исторический саммит НАТО, который продлится 11 и 12 июля. В среду ожидается прибытие президента Владимира Зеленского.

Украина хочет избавиться от призрака Бухарестского саммита 2008-го – получить политическое приглашение в Альянс и конкретику по процедуре вступления. И Киев уже заручился письменной поддержкой 23 из 31 членов НАТО.

Но у быстрого пути Украины в Альянс есть скептики. Самый большой – это США, которые дважды в преддверии саммита подчеркнули, что для серьезного разговора Украина должна выполнить необходимые реформы.

Получит ли Украина конкретику в Вильнюсе? Главные и самые интересные новости саммита НАТО – в хронике LIGA.net.

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11.07.2023
10:18

Дуда перед началом саммита напомнил цель Польши: "Мы хотим, чтобы у Украины была четкая перспектива вступления в НАТО".

10:15

НАТО даст Украине путь с реформами, но не график, заявил советник Байдена по нацбезопасности Джей Салливан (France 24).

10:11

Генсек Столтенберг открывает саммит.

На прямой вопрос о приглашении обещает, что в коммюнике "будет позитивный и сильный месседж по Украине и путь для ее членства".

10:03

ЧТО ИМЕЕМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ САМИТА:

- 23 страны подписали декларации, что Украина должна стать членом НАТО;

- Среди союзников есть консенсус, что Украина будет вступать в НАТО без ПДЧ (потенциально это должно облегчить путь в Альянс);

- США подчеркивают, что решение о членстве Украины будет, когда Киев выполнит реформы;

- По данным Politico, группа ключевых стран НАТО немедленно готовит к саммиту проект декларации о гарантиях безопасности для Украины на период до вступления в Альянс.

- Турция согласилась снять блок на вступление Швеции в НАТО.

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Теги: война, нато, саммит, членство, вильнюс
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