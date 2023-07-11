Саммит НАТО. Байден готовит большую речь на завтра, пропустит ужин с лидерами

Президент США Джо Байден пропустит сегодняшний ужин глав государств и правительств на саммите НАТО в Вильнюсе. Это связано с официальными делами и подготовкой к речи на второй день саммита, сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника.

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Чиновник сообщил репортерам, что у Байдена "полные четыре дня официальных дел", и он готовится к "большой речи", которая будет завтра, в дополнение к еще одному дню на саммите.

Вместо Байдена сегодняшний ужин посетит государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Перед саммитом НАТО Байден посетил Великобританию, где встретился с премьером Риши Сунаком и королем Чарльзом III.

11 июля президент США принял участие в ряде встреч лидеров на саммите.

В среду 12 июля Байден выступит с речью в Вильнюсе, а затем отправится в столицу Финляндии Хельсинки.

Там он примет участие в саммите лидеров Северных стран и ответит на вопросы на пресс-конференции.

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