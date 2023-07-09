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Байден: Украина пока не готова вступать в НАТО, сначала нужно закончить войну

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2023, 21:47
Байден: Украина пока не готова вступать в НАТО, сначала нужно закончить войну - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Украина пока не готова к членству в НАТО, до этого Киеву предстоит одержать победу над Россией и провести ряд ключевых реформ. Об этом президент США Джо Байден сказал в эксклюзивном интервью CNN.

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В разговоре с журналистом Фаридом Закарией Байден сказал, что, хотя говорить о вступлении Украины в НАТО пока преждевременно, США и их союзники по НАТО продолжат поддерживать Украину, в том числе оружием, которое необходимо, чтобы победить Россию.

"Я не думаю, что Украина готова к членству в НАТО", – сказал президент США.

Он отметил, что в НАТО "нет единодушия по поводу того, следует ли принимать Украину в семью НАТО сейчас, в разгар войны".

Байден сказал, что он подробно говорил с президентом Владимиром Зеленским об этом и, в частности, заверил его, что США будут продолжать обеспечивать безопасность и поставки оружия Украине, как они делают это для Израиля.

"Я считаю, мы должны наметить рациональный путь, следуя по которому Украина может претендовать на вступление в НАТО... Но я думаю, что преждевременно говорить, призывать к голосованию сейчас, потому что необходимо выполнить другие требования, включая демократические преобразования и некоторые из других вопросов", — сказал Байден. 

9 июля глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что ее страна усилит военную поддержку Украины, и что Париж уже готовит новые поставки помощи.

Также сообщалось, что на саммите НАТО в Вильнюсе Германия, вероятно, будет настаивать на отсрочке вступления Украины, поскольку опасается, что такой шаг может привести к войне НАТО с Россией.

Ранее сегодня Politico сообщило, что группа ключевых стран НАТО экстренно готовит к саммиту Альянса проект декларации о гарантиях безопасности для Украины на период до ее вступления в Альянс.

Читайте также: Кулеба о саммите НАТО: Согласованы важные для Украины решения, наш путь станет короче

Сергей Бережной
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