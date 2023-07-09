В НАТО срочно согласовывают гарантии безопасности для Украины перед саммитом – Politico

Группа ключевых стран НАТО экстренно готовит к саммиту Альянса проект декларации о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщает Politico.

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Издание ссылается на информацию от четырех официальных лиц, которые знакомы с ходом идущих переговоров. По их словам, несколько стран Альянса перед началом саммита НАТО в Вильнюсе намерены успеть согласовать параметры пакета гарантий безопасности, которые будут предложены Украине и будут действовать до ее присоединения к Альянсу.

Как пишет Politico, в течение нескольких недель США, Великобритания, Франция и Германия обсуждали этот вопрос с Киевом, а также обращались к другим союзникам в НАТО, ЕС и G7. Идея состоит в том, чтобы создать "зонтик безопасности" для всех стран, которіе готовы оказывать Украине постоянную военную помощь, причем особенности этой помощи у каждой страны могут быть свои.

Украина по-прежнему намерена вступить в НАТО, чтобы получить все гарантии, предусмотренные уставом Альянса, – включая статью 5, согласно которой нападение на одного члена Альянса считается нападением на весь Альянс. При этом союзники продолжают придерживаться мнения, что Украина может присоединиться к НАТО нему только после окончания войны.

Таким образом, подчеркивает издание, речь идет о согласовании обязательств по безопасности на переходный период.

Цель западных держав состоит в том, чтобы обнародовать свои "зонтичные гарантии" в рамках саммита НАТО, говорят источники издания.

"Идет обсуждение; мы уже достаточно продвинулись, на самом деле очень серьезно продвинулись, и мы очень надеемся, что оно может быть завершено до конца саммита", — сказал на брифинге французский чиновник. Также сегодня высокопоставленный дипломат НАТО сказал на брифинге, что сейчас ведутся "лихорадочные переговоры в последнюю минуту" о том, "как это должно выглядеть".

По словам другого дипломата НАТО, 10 июля в Лондоне должна состояться встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, на которой их команды будут "утрясать последние детали". Со стороны США шлифовать текст соглашения будет заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль.

"По сути, это будет гарантия для Украины, что мы будем в течение очень долгого времени оснащать их вооруженные силы, будем их финансировать, будем их консультировать, будем обучать их, чтобы у них была способность сдерживания против любой будущей агрессии", — сказал высокопоставленный дипломат НАТО.

При этом решение по многим вопросам этой поддержки будут отложено на более поздний этап, пишет Politico. По словам источника издания, каждая страна сможет на двусторонней основе определить с Украиной, какие обязательства она на себя принимает.

"Это может быть что угодно, от ПВО до танков и так далее", – сказал дипломат.

9 июля глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что ее страна усилит военную поддержку Украины, и что Париж уже готовит новые поставки помощи.

Также сообщалось, что на саммите НАТО в Вильнюсе Германия, вероятно, будет настаивать на отсрочке вступления Украины, поскольку опасается, что такой шаг может привести к войне НАТО с Россией.

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