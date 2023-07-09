У НАТО терміново узгоджують гарантії безпеки для України перед самітом – Politico

Група ключових країн НАТО негайно готує до саміту Альянсу проєкт декларації про гарантії безпеки для України. Про це повідомляє Politico.

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Видання посилається на інформацію від чотирьох офіційних осіб, які знайомі з перебігом переговорів. За їхніми словами, кілька країн Альянсу перед початком саміту НАТО у Вільнюсі мають намір встигнути узгодити параметри пакету гарантій безпеки, які будуть запропоновані Україні та діятимуть до її приєднання до Альянсу.

Як пише Politico, протягом кількох тижнів США, Велика Британія, Франція та Німеччина обговорювали це питання з Києвом, а також зверталися до інших союзників до НАТО, ЄС та G7. Ідея полягає в тому, щоб створити "парасольку безпеки" для всіх країн, які готові надавати Україні постійну військову допомогу, причому особливості цієї допомоги у кожної країни можуть бути свої.

Україна, як і раніше, має намір вступити до НАТО, щоб отримати всі гарантії, передбачені статутом Альянсу, – включаючи статтю 5, згідно з якою напад на одного члена Альянсу вважається нападом на весь Альянс. При цьому союзники продовжують дотримуватися думки, що Україна може приєднатися до НАТО лише після закінчення війни.

Таким чином, наголошує видання, йдеться про узгодження зобов'язань щодо безпеки на перехідний період.

Мета західних держав полягає в тому, щоб оприлюднити свої "парасолькові гарантії" в рамках саміту НАТО, кажуть джерела видання.

"Йде обговорення; ми вже досить просунулися, насправді дуже серйозно просунулися, і ми дуже сподіваємось, що воно може бути завершене до кінця саміту", – сказав на брифінгу французький чиновник. Також сьогодні високопоставлений дипломат НАТО сказав на брифінгу, що зараз ведуться "гарячкові переговори в останню хвилину" про те, "як це має виглядати".

За словами іншого дипломата НАТО, 10 липня в Лондоні має відбутися зустріч президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, на якій їхні команди "втрясатимуть останні деталі". З боку США шліфуватиме текст угоди заступник голови Пентагону з політичних питань Колін Каль.

"По суті, це буде гарантія для України, що ми протягом дуже довгого часу оснащуватимемо їх збройні сили, фінансуватимемо, консультуватиме, навчатимемо їх, щоб у них була здатність стримування проти будь-якої майбутньої агресії", — сказав високопоставлений дипломат НАТО.

При цьому рішення з багатьох питань цієї підтримки буде відкладено на пізніший етап, пише Politico. За словами джерела, кожна країна зможе на двосторонній основі визначити з Україною, які зобов'язання вона на себе приймає.

"Це може бути будь-що, від ППО до танків і так далі", – сказав дипломат.

9 липня глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що її країна посилить військову підтримку України і що Париж уже готує нові постачання допомоги.

Також повідомлялося, що на саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина, ймовірно, наполягатиме на відстроченні вступу України, оскільки побоюється, що такий крок може призвести до війни НАТО з Росією.

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