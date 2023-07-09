Франція посилить військову підтримку України, готує нові постачання зброї – глава МЗС країни

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна в інтерв'ю RFI заявила, що її країна посилить військову підтримку України, та запевнила, що Париж вже готує нові постачання допомоги.

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Відповідаючи на запитання, чи готова Франція продовжувати підтримувати Україну в майбутньому, зокрема шляхом надання наступальної зброї чи підготовки пілотів, Колонна сказала: "Ця підтримка продовжуватиметься та посилюватиметься".

"Готуються нові постачання військової допомоги з метою постійного врахування найнагальніших потреб, висловлених Україною", – наголосила міністерка.

За її словами, йдеться насамперед про те, щоб в "дуже короткостроковій перспективі допомогти Україні захистити себе від російської агресії, зосереджуючи особливу увагу на протиповітряній обороні й артилерії".

Крім того, додала Колонна, Франція разом із низкою союзників працюють над гарантіями безпеки для України, які, ймовірно, будуть оголошені на саміті НАТО у Вільнюсі. Глава французького МЗС наголосила, що гарантії безпеки будуть надані Україні не замість, а паралельно з процесом її інтеграції до Альянсу.

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