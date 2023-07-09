Франція посилить військову підтримку України, готує нові постачання зброї – глава МЗС країни
Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна в інтерв'ю RFI заявила, що її країна посилить військову підтримку України, та запевнила, що Париж вже готує нові постачання допомоги.
Відповідаючи на запитання, чи готова Франція продовжувати підтримувати Україну в майбутньому, зокрема шляхом надання наступальної зброї чи підготовки пілотів, Колонна сказала: "Ця підтримка продовжуватиметься та посилюватиметься".
"Готуються нові постачання військової допомоги з метою постійного врахування найнагальніших потреб, висловлених Україною", – наголосила міністерка.
За її словами, йдеться насамперед про те, щоб в "дуже короткостроковій перспективі допомогти Україні захистити себе від російської агресії, зосереджуючи особливу увагу на протиповітряній обороні й артилерії".
Крім того, додала Колонна, Франція разом із низкою союзників працюють над гарантіями безпеки для України, які, ймовірно, будуть оголошені на саміті НАТО у Вільнюсі. Глава французького МЗС наголосила, що гарантії безпеки будуть надані Україні не замість, а паралельно з процесом її інтеграції до Альянсу.
- 5 липня 2023 року речниця Білого дому заявила, що країни-члени НАТО ухвалять рішення щодо членства України, коли вона "відповідатиме всім вимогам і проведе необхідні реформи". У МЗС відреагували й закликали Захід реформувати своє ставлення до Росії.
- Кірбі також повідомив, що не слід розглядати саміт НАТО у Вільнюсі як "точку ухвалення рішень" щодо конкретних систем озброєння.
- Очільник Головного управління розвідки Буданов заявив, що очікування українського суспільства від саміту НАТО "не виправдаються", а Україну не запросять доєднатись до Альянсу під час заходу.
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