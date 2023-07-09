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Кулеба про саміт НАТО: Погоджено важливі для України рішення, наш шлях стане коротшим

Этот материал также доступен на русском
09.07.2023, 06:12
Кулеба про саміт НАТО: Погоджено важливі для України рішення, наш шлях стане коротшим - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками візитів президента Володимира Зеленського до Болгарії, Чехії, Словаччини та Туреччини запевнив, що шлях України до Альянсу стане коротшим, і декілька важливих для неї рішень вже погоджені. Відповідний допис він опублікував в Instagram.

"Це дуже важливий результат, про який нам, як і в багатьох інших випадках, казали, що цього не буде, а ми разом з найближчими партнерами це зробили", – написав він.

Проте, за словами міністра, бракує ясності щодо запрошення України до вступу у НАТО.

Кулеба наголосив, що "зараз унікальний момент, щоб внести цю ясність".

"Для НАТО втратити цю нагоду означатиме зробити подарунок Путіну у момент, коли його треба дотискати на всіх фронтах", – пояснив він.

Глава МЗС запевнив, що робота над питанням щодо запрошення України до членства в НАТО триватиме "без перерви протягом вихідних, до останньої хвилини ухвалення декларації саміту".

Раніше Кулеба у колонці для Foreign Policy звертався до лідерів країн-членів НАТО. Він писав: "Якщо ви зараз не готові прийняти до себе Україну, то скажіть, коли будете готові".

Читайте також: Кулеба: Головне питання для саміту НАТО не прийняття України, а порятунок Європи від війни

Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийвійнаНАТОДмитро Кулебаволодимир путінсамітчленство
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