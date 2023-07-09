Кулеба про саміт НАТО: Погоджено важливі для України рішення, наш шлях стане коротшим
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками візитів президента Володимира Зеленського до Болгарії, Чехії, Словаччини та Туреччини запевнив, що шлях України до Альянсу стане коротшим, і декілька важливих для неї рішень вже погоджені. Відповідний допис він опублікував в Instagram.
"Це дуже важливий результат, про який нам, як і в багатьох інших випадках, казали, що цього не буде, а ми разом з найближчими партнерами це зробили", – написав він.
Проте, за словами міністра, бракує ясності щодо запрошення України до вступу у НАТО.
Кулеба наголосив, що "зараз унікальний момент, щоб внести цю ясність".
"Для НАТО втратити цю нагоду означатиме зробити подарунок Путіну у момент, коли його треба дотискати на всіх фронтах", – пояснив він.
Глава МЗС запевнив, що робота над питанням щодо запрошення України до членства в НАТО триватиме "без перерви протягом вихідних, до останньої хвилини ухвалення декларації саміту".
Раніше Кулеба у колонці для Foreign Policy звертався до лідерів країн-членів НАТО. Він писав: "Якщо ви зараз не готові прийняти до себе Україну, то скажіть, коли будете готові".
- 5 липня 2023 року речниця Білого дому заявила, що країни-члени НАТО ухвалять рішення щодо членства України, коли вона "відповідатиме "всім вимогам і проведе необхідні реформи". У МЗС відреагували й закликали Захід реформувати своє ставлення до Росії.
- Кірбі також повідомив, що не слід розглядати саміт НАТО у Вільнюсі як "точку прийняття рішень" щодо конкретних систем озброєння.
- Очільник Головного управління розвідки Буданов заявив, що очікування українського суспільства від саміту НАТО "не будуть задовільнені", а Україну не запросять доєднатись до альянсу під час заходу.
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