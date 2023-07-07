Кулеба – лідерам НАТО: Якщо не готові нас запросити, то скажіть, коли будете готові
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у колонці для Foreign Policy заявив, що лідери країн-членів НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі мають чітко окреслити, коли вони будуть готові прийняти до себе Україну, якщо ще не готові цього зробити на саміті 11 липня.
"Якщо лідери НАТО ще не готові надати запрошення на саміті, вони мають чітко вказати, коли вони будуть готові", – наголосив Кулеба.
На його переконання, коли Україна переможе у війні і вступить до НАТО, саме українські бригади, а не американські чи німецькі, охоронятимуть східний фланг Альянсу.
"Жоден інший член НАТО не має нашого досвіду і навичок, в тому числі як реагувати на вторгнення і відбивати його протягом кількох годин", – написав міністр.
Він нагадав, що Україна не наполягає на негайному членстві в НАТО, проте зазначив, що у разі вступу до Альянсу вона зможе запобігти наступній війні.
"Членство має формальні вимоги, а запрошення – ні. Все, що потрібно, – це стратегічна далекоглядність і політична воля", – додав глава МЗС.
- 5 липня 2023 року речниця Білого дому заявила, що країни-члени НАТО ухвалять рішення щодо членства України, коли вона "відповідатиме "всім вимогам і проведе необхідні реформи". У МЗС відреагували й закликали Захід реформувати своє ставлення до Росії.
- Кірбі також повідомив, що не слід розглядати саміт НАТО у Вільнюсі як "точку прийняття рішень" щодо конкретних систем озброєння.
- Очільник Головного управління розвідки Буданов заявив, що очікування українського суспільства від саміту НАТО "не будуть задовільнені", а Україну не запросять доєднатись до альянсу під час заходу.
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