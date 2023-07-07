Кулеба – лідерам НАТО: Якщо не готові нас запросити, то скажіть, коли будете готові

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у колонці для Foreign Policy заявив, що лідери країн-членів НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі мають чітко окреслити, коли вони будуть готові прийняти до себе Україну, якщо ще не готові цього зробити на саміті 11 липня.

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"Якщо лідери НАТО ще не готові надати запрошення на саміті, вони мають чітко вказати, коли вони будуть готові", – наголосив Кулеба.

На його переконання, коли Україна переможе у війні і вступить до НАТО, саме українські бригади, а не американські чи німецькі, охоронятимуть східний фланг Альянсу.

"Жоден інший член НАТО не має нашого досвіду і навичок, в тому числі як реагувати на вторгнення і відбивати його протягом кількох годин", – написав міністр.

Він нагадав, що Україна не наполягає на негайному членстві в НАТО, проте зазначив, що у разі вступу до Альянсу вона зможе запобігти наступній війні.

"Членство має формальні вимоги, а запрошення – ні. Все, що потрібно, – це стратегічна далекоглядність і політична воля", – додав глава МЗС.

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