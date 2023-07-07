UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба – лидерам НАТО: Если не готовы нас пригласить, то скажите, когда будете готовы

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 20:54
Кулеба – лидерам НАТО: Если не готовы нас пригласить, то скажите, когда будете готовы - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке для Foreign Policy заявил, что лидеры стран-членов НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе должны четко определить, когда они будут готовы принять к себе Украину, если еще не готовы этого сделать на саммите 11 июля.

"Если лидеры НАТО еще не готовы предоставить приглашение на саммите, они должны четко указать, когда они будут готовы", – подчеркнул Кулеба.

По его убеждению, когда Украина победит в войне и вступит в НАТО, украинские бригады, а не американские или немецкие, будут охранять восточный фланг Альянса.

"Ни один другой член НАТО не имеет нашего опыта и навыков, в том числе как реагировать на вторжение и отражать его в течение нескольких часов", – написал министр.

Он напомнил, что Украина не настаивает на немедленном членстве в НАТО, однако отметил, что в случае вступления в Альянс она сможет предотвратить последующую войну.

"Членство имеет формальные требования, а приглашение – нет. Все, что нужно, – это стратегическая дальновидность и политическая воля", – добавил глава МИД.

Читайте также: НАТО срочно нужна новая концепция сдерживания РФ, старая привела к войне – GLOBSEC

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанатодмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 