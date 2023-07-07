Кулеба – лидерам НАТО: Если не готовы нас пригласить, то скажите, когда будете готовы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке для Foreign Policy заявил, что лидеры стран-членов НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе должны четко определить, когда они будут готовы принять к себе Украину, если еще не готовы этого сделать на саммите 11 июля.

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"Если лидеры НАТО еще не готовы предоставить приглашение на саммите, они должны четко указать, когда они будут готовы", – подчеркнул Кулеба.

По его убеждению, когда Украина победит в войне и вступит в НАТО, украинские бригады, а не американские или немецкие, будут охранять восточный фланг Альянса.

"Ни один другой член НАТО не имеет нашего опыта и навыков, в том числе как реагировать на вторжение и отражать его в течение нескольких часов", – написал министр.

Он напомнил, что Украина не настаивает на немедленном членстве в НАТО, однако отметил, что в случае вступления в Альянс она сможет предотвратить последующую войну.

"Членство имеет формальные требования, а приглашение – нет. Все, что нужно, – это стратегическая дальновидность и политическая воля", – добавил глава МИД.

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