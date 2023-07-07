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НАТО срочно нужна новая концепция сдерживания РФ, старая привела к войне – GLOBSEC

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 16:59
НАТО срочно нужна новая концепция сдерживания РФ, старая привела к войне – GLOBSEC - Фото
Генерал Бен Ходжес (Фото - EPA)

НАТО срочно необходима новая концепция сдерживания, поскольку война России против Украины показала, что прежняя концепция себя исчерпала и не работает. Таков главный вывод доклада "Готов ли восточный фланг НАТО к бою: сдерживание до 2030 года" международного стратегического центра GLOBSEC.

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Эксперты, привлеченные к составлению доклада, считают, что Россия после поражения в Украине способна восстановить свою военную мощь уже до конца десятилетия (к 2030 году) и продолжит создавать военные угрозы странам Европы и блоку НАТО. 

В связи с этим, говорится в докладе, НАТО нужно срочно, – до конца 2023 года, – выработать и начать внедрять принципиально новую систему сдерживания, поскольку прежняя показала свою полную практическую непригодность, так как не смогла предотвратить развязывание Россией большой войны в Европе. 

В ходе виртуальной презентации доклада, в которой, помимо его авторов, принял участие председатель GLOBSEC генерал США в отставке Бен Ходжес, было подчеркнуто, что война России против Украины, которая перешла в затяжную фазу, показывает провал прежних усилий по сдерживанию, которые не помешали России применить военные средства для достижения ее политических целей в регионе. 

"Война России против Украины — вот как выглядит неудавшееся сдерживание. Мы не можем допустить, чтобы сдерживание снова потерпело неудачу. Россия всегда оставалась империей. Если это не изменится, за Путиным придет другой "Путин". Готовы ли мы к этому?" – написал Ходжес в анонсе презентации.

Как считают авторы доклада, существенное укрепление восточного фланга НАТО становится обязательным условием для удержания ситуации, поскольку Россия после неизбежного поражения в Украине сможет быстро восстановить военный потенциал, чтобы начать новую войну.

Между тем, в обороне стран восточного фланга НАТО остаются значительные пробелы, в частности, устаревшие системы ПВО, ограниченная стратегическая мобильность и недостаточно интегрированная оборона.

Рекомендации для решения этих проблем включают меры от увеличения запасов боеприпасов и снаряжения и совместного усиления противоракетной обороны до пересмотра учредительного акта НАТО и отказ от недооценки угрозы со стороны России.

Кроме того, авторы доклада рекомендуют НАТО пересмотреть параметры акта Россия-НАТО от 1997 года, так как он налагает на Альянс искусственные ограничения, которые не дают возможности адекватно реагировать на наращивание Россией военных угроз.

  • Год назад, в июне 2022 года, GLOBSEC задал жителям стран Восточной Европы вопрос, согласны ли они, что Россия не остановится на вторжении в Украину и вторгнется также в другие европейские страны. В Польше 60% опрошенных ответили положительно, меньше всего (23%) российского вторжения опасаются в Венгрии. 

Читайте также: Украина стала самой заминированной страной мира, опасность на 30% территории – GLOBSEC

Сергей Бережной
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